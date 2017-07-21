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21 Temmuz 2017 Cuma 10:02

Meclis Başkanı Siber, Gaziler Heyetini Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Manisa Alaşehir Gaziler Derneği Başkanı Osman Saraç, Kula Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Çürük ve Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Başkanı Adil Şümen ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclis Başkanı Siber, Gaziler Heyetini Kabul Etti
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Lefkoşa, 21 Temmuz 17 (.): Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Manisa Alaşehir Gaziler Derneği Başkanı Osman Saraç, Kula Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Çürük ve Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Başkanı Adil Şümen ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde, UBP milletvekilleri Ersin Tatar ve Ali Pilli de hazır bulundu.

Siber, Kıbrıs’ta çözüm olmasını ve iki toplumun barış içinde yaşamasını istediklerini, Kıbrıs Türk tarafının bu istediğini somut olarak gösterdiğini söyleyerek, Rum tarafının ayak sürümesi ve çözüm isteksizliğinin bunu engellediğini belirtti.

“Bu noktada dünyanın bize empati yaparak bakması gerekir. Çözümsüzlüğün nedeni biz değiliz. İzolasyon ve ambargoların kaldırılması gerekir, bunun için çaba göstereceğiz” diyen Siber, umudu yitirmemek gerektiğini söyledi.

Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Başkanı Adil Şümen, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla heyetin adayı ziyaret ettiğini belirterek, Siber’i 4 Eylül’de kutlanan Kula Kurtuluş Bayramı’nda davet etti.

(GÖZ/ÖK)   FOTOĞRAFLI

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