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12 Mayıs 2017 Cuma 12:31

Meclis Başkanı Siber 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezlerine Devam Eden Gençleri Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Girne, Güzelyurt ve Gazimağusa 18 Yaş üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezlerine devam eden gençleri kabul etti.

Meclis Başkanı Siber 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezlerine Devam Eden Gençleri Kabul Etti
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Lefkoşa, 12 Mayıs 17 : Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Girne, Güzelyurt ve Gazimağusa 18 Yaş üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezlerine devam eden gençleri kabul etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, kabulde konuşan Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt, 10-16 Mayıs’ın farklı gelişen bireylerle ilgili farkındalık haftası olduğunu anımsatarak, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı 3 merkezde 100 gence destek verdiklerini ve amaçlarının bu gençlerin sosyal hayata daha güçlü katılımlarını sağlamak olduğunu söyledi.

Bu gençlerin toplumda daha güçlü ve etkin yer almalarına yardımcı olmak için çalıştıklarını ifade eden Başkurt, bu çerçevede bir dizi ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti.

Meclis Başkanı Sibel Siber ise, her bir bireyin hayatla, kendisiyle barışık  olmasını istediklerini belirterek, bireylerin hayata tutunması ve mutlu olabilmesi için herkesin üzerine düşen görevler olduğunu hatırlattı.

“Gülen yüzlerinizin daha da gülmesi için hep birlikte çalışmalıyız” diyen Siber, bu alanda yapılan çalışmaları takdirle izlediğini ve daha da iyi olması amacıyla yapılacak tüm çalışmalara Meclis bünyesinde destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Gençler Meclis Başkanı Sibel’e çeşitli hediyeler ve kendi yetiştirdikleri çiçekler takdim etti.

(AK/ŞEB) FOTOĞRAFLI

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