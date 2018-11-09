Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’den 10 Kasım Mesajı

TÖRE: “ATATÜRK TÜRK MİLLETİNE VE İNSANLIĞA REHBER OLDU. KKTC İÇİN DE BİZLERE DAİMA YOL GÖSTERİYOR”

Lefkoşa, 9 Kasım 18 : Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Mustafa Kemal Atatürk\'ün Türk milletine ve insanlığa rehber olduğunu kaydederek, “KKTC için de bizlere daima yol gösteriyor” dedi.

Töre, 80’inci ölüm yıldönümünde Mustafa Kemal’i rahmet ve minnetle andıklarını kaydederek, 10 Kasım mesajında şunları ifade etti:

“Milletimiz, Türkiye Cumhuriyeti\'nin Kurucusu Atatürk\'ün açtığı yolda çalışmaya ve üretmeye devam etmektedir. Milletimiz Atatürk’ü anladıkça istiklaline, devletine ve kazanımlarına sahip çıkacak, ‘Ne Mutlu Türk\'üm Diyene’ ifadesinin ne denli önemli olduğunu kavrayacaktır. Anavatanımız Türkiye\'nin yükselmesi ve yücelmesi için verilen mücadele ve Atatürk\'ün nasihatleri milletimize ve Tüm insanlığa rehber olmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için de bizlere daima yol göstermektedir.”

(RÇ/FEZ)