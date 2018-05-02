Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği’ni Kabul Etti

TÖRE: “GUTERRES ÇERÇEVE BELGESİ İNTİHARDIR VE KIBRIS TÜRK HALKI İNTİHAR ETMEYECEKTİR”

Lefkoşa, 2 Mayıs 18 : Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği’ni kabul etti.

Kabulde UBP İskele Milletvekili Yasemin Öztürk de hazır bulundu.

Gaziler Derneği Başkanı Adil Çömen kabulde yaptığı konuşmada, 1976’da kurulan dernekleri hakkında bilgi verdi ve derneğin amacının başta gaziler olmak üzere tüm halkın sorunlarına çözüm bulmak olduğunu belirtti.

Barış harekatında yaşananları anlatan Çömen, “Biz bu ülkenin sınırlarını 3 günde çizdik” dedi.

Çözüm arayışlarının Crans Montana’daki görüşmelerin olumsuz geçmesiyle sona erdiğini söyleyen Çömen, “Rumlarda Yunanistan da mars oldu. Söyleyecek birşeyleri kalmadı” dedi.

Bundan sonraki olası görüşmelerde de devlet büyüklerinin bir karış bile toprak verilmesine karşı olduklarını bilmesini isteyen Çömen, kardeş derneklerle birlikte bunca yıl nasıl mücadele edip bu toprakları vatan yaptılarsa bundan sonra da omuz omuza mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Çömen, kendilerine göre görüşmelerin bittiğini, hele de garantörlüğün sulandırmasına karşı olduklarını vurgulayarak, “Burda çözüm olmuştur bizim burada güzel bir devletimiz vardır” dedi. Çömen, kendilerinin nihai amacının vatanı kollamak ve yüceltmek olduğunu belirtti.

TÖRE

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de, tüm milletlerin kahramanları olduğunu mücadele etmeden devlet olunamayacağını söyleyerek, “Türk milletiyle biz kaderde, inançta, tasada beraberiz” dedi.

KKTC’nin milli bir devlet olduğunu vurgulayan Töre, milli devletten vaz geçerek federasyon peşine düşmenin doğru bir davranış olmadığını belirtti.

Töre, Crans Montana’da herşeyin biteceği ve son görüşme olduğunun ifade edildiği ve KKTC ile TC yetkililerinin sonrasında sadece KKTC olduğu ve yola öyle devam edileceğinin söylendiğini hatırlattı.

“Maalesef Cumhurbaşkanı Akıncı yine federasyon peşinde, Guterres Belgesini de bir çerçeve anlaşma haline getirelim açıklaması yapıyor” diyen Töre, bunun çok talihsiz ve kabul edilemez bir açıklama olduğunu savundu.

Bu belgenin “Türk ordusunun adaya müdahale hakkını kaldırdığını ve KKTC’nin ortadan kaldırılmasına yönelik bir çözümü benimsediğini” dile getiren Töre, aynı zamanda “Rumlara daha çok toprak tavizi ve müdahale hakkının ortadan kalkmasını” içerdiğini söyledi.

Töre, Guterres çerçeve belgesinin asla kabul edilemeyeceğini bunun bir intihar olduğunu ve Kıbrıs Türk halkının intihar etmeyeceğini söyleyerek, “Bizim iki bayrağımız var bunlar da KKTC semalarında ebediyen dalgalanacaktır” dedi.

(AK/ŞEB) FOTOĞRAFLI