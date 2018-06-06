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Meclis Başkan Yardımcısı Töre: “meskun Yerlerde Komisyonun Rumlara Mal İadesi Sakıncalı”

Lefkoşa, 6 Haziran 18 (.): Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Taşınmaz Mal Komisyonu’nın Rumlara mal iadesini sakıncalı bulduğunu vuruguladı.

Meclis Başkan Yardımcısı Töre: “meskun Yerlerde Komisyonun Rumlara Mal İadesi Sakıncalı”

Lefkoşa, 6 Haziran 18 (.): Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Taşınmaz Mal Komisyonu’nın Rumlara mal iadesini sakıncalı bulduğunu vuruguladı.

06 Haziran 2018 Çarşamba 12:32
Meclis Başkan Yardımcısı Töre: “meskun Yerlerde Komisyonun Rumlara Mal İadesi Sakıncalı”
Lefkoşa, 6 Haziran 18 (.): Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Taşınmaz Mal Komisyonu’nın Rumlara mal iadesini sakıncalı bulduğunu vuruguladı.
Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre dün UBP Milletvekilleri Ersin Tatar ve Aytaç Çaluda ile birlikte 78 yaşındaki  bir Rum’a arsa iadesi yapılan  Kozanköy’ü ziyaretinde yaptığı konuşmada,  Taşınmaz Mal  Komisyonu’nun  daha dikkatli kararlar alması, Yasasının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti.
“KKTC’ye Ruslar, İngilizler gelip yerleşebilir. Fakat KKTC’yi yöneten Dışişleri Bakanı’nın Rumlarla  Rusları, İngilizleri aynı kefeye koyup anlayış ve hoşgörü istemesi asla kabul edilemez” diyen Töre,  Güney Kıbrıs’ta  Kıbrıslı Türklerin bıraktığı mülkler ve araziler, savaşlardan sonra uygulanan mal takası, 1926’da Türkiye ile Yunaistan arasında imzalanan mal ve nüfus mübadelesi ile  iki devletin varlığı gibi unsurarın da dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

Töre,yazılı açıklamasında,  “Devletten devlete çözümler üretilmeli, bireysel başvurularla Türkiye ve Türk tarafı suçlu muamelesine tabi tutulmamalıdır” dedi.

Töre, meskun yerlerde Komisyon’un Rumlara mal iade etmesinin sakıncalarının  ortada olduğunu, Yasanın aynısının Güney Kıbrıs’ta da oluşturulması gerektiğini, tek taraflı olunca siyasi eşitliği ortadan kaldırdığını kaydetti.
Töre, “tek taraflı Taşınmaz Mal Komisyonu oluşumunun Türkiye’yi ve Kıbrıs Türk tarafını suçlu sandalyesine oturttuğunu” vurguladı. 
Rumlarla iç içe yaşamanın mümkün olmadığının yaşanan tecrübelerden öğrenildiğini kaydeden Töre, Kıbrıs’ı kana ve acıya bulayanın  Rum-Yunan cephesi olduğunu ifade etti.
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Töre, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun 78 yaşındaki Nikolas Skuridis’e Kozanköy’deki arsa iadesiyle ilgili köyde yaşanan huzursuzluğu ve gerginliği yerinde görmek, inceleme yapmak, halkın şikayetlerini yerinde tespit etmek için köye geldiklerini vurguladı.
Açıklamaya göre, Köy Muhtarı Hatice Beşiktepeli ve köy sakinleri, Nikolas Skuridis veya başka bir Rum’un köye yerleşmesini istemediklerini ve her türlü tepkiyi koyacaklarını söylediler. 
“Gençlerimiz kırsal kesim arsası beklerken, köyde eşdeğerlerini alamayan insanlarımız varken köye rum gelmesini kabul edemeyiz diyen Kozanköy  Muhtarı Hatice Beşiktepeli, 1974’te Baf bölgesinden geldiklerini kendilerinin de taşınmaz mallarını Güney’de bıraktıklarını söyledi. 
(YIL/ÖK) FOTOĞRAFLI


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