Meclis Başkan Yardımcısı Töre’den Çavuşoğlu’na Destek

“KIBRIS’TA İKİ DEVLETLİ BİR ZEMİN İYİCE PEKİŞMİŞTİR”



Lefkoşa, 26 Kasım 18 (.): Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Politis gazetesine verdiği demeçte vurguladıklarına tamamen katıldığını belirterek, “ Crans-Montana’dan sonra Kıbrıs’ta iki devletli bir zemin iyice pekişmiştir” dedi.



Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, yazılı açıklamasında, Rumların federasyon anlayışlarını hem Annan Planı’nda hem de Crans-Montana’da reddettiklerini kaydederek, “Kaldığı yerden devam etmek mümkün değildir. Yeni fikirler, yeni yol haritası şarttır. Rumlar Kıbrıs’ı bir Helen adası yapmak istiyorlar. Tıpkı 12 adalar gibi, tıpkı Girit adası gibi istiyorlar” ifadelerini kullandı.



Töre, KKTC’nin kurulalı 35 yıl olduğuna dikkat çekerek, Cumhuriyet’i yaşatmanın şehitlere ve gelecek nesillere karşı bir borç olduğunu ifade etti.



“ Rum-Yunan Megali ideasını bilmezsek ulusal davamızda yanılgıya düşeriz” diyen Töre, Kıbrıs’ı 13. ada olarak Yunanistan’a bırakmayacaklarını, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’in en stratejik vazgeçilmez olduğunu belirtti.



(YIL/HA)