Meclis Başkan Yardımcısı Töre, 1 Ağustos Tarihinin Fevkalade Önemli Olduğunu Vurguladı



Lefkoşa, 31 Temmuz 18 : Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, “ulusal mücadelenin zaferle sonuçlanmasının yıl dönümünde 1 Ağustos tarihinin fevkalade önemli olduğunu” vurguladı.

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Toplumsal Direniş Bayramı mesajında, Türk Mukavemet Teşkilatının, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın ve Kıbrıs adasının Türkler tarafından fethinin yıldönümünde, mukavemet yüklü direnişe devam edilmesi gerektiğini belirtti. Töre, şöyle dedi:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti milli varoluşumuzun simgesidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Mukavemet Teşkilatının şanlı direnişiyle kuruluşu gerçekleşmiştir. Ne yazık ki dahili ve harici bazı bedhahlar Türk Mukavemet Teşkilatına ve mensuplarına iğrenç iftiralarda bulunmaktadırlar. TMT’yi faşist, ırkçı, kafatasçı ve katillikle suçlayanlar, Devletimizin bazı kurumlarına atanıyorlar. Bu gaflet ve delaleti yakınen takip ediyoruz. TMT’ye, Türkiye’ye ve Türk Ordusuna ağır saldırılar yapanlar bilsinler ki ne KKTC’yi ortadan kaldırabilirler ne de Türk ordusunu adadan çıkarabilirler. TMT ve Mehmetçik en büyük güvencemizdir, bedenimizdeki can, damarlarımızdaki kandır.”

(AK/HA)

