Meclis Başkan Vekili Töre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Algan’ı Kabul Etti

Lefkoşa, 30 Kasım 18 : Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan’ı kabul etti.
Meclis şeref salonunda yer alan kabulde ziyaret anısına takdimlerde bulunuldu.
(AK/GÜL) FOTOĞRAFLI
Lefkoşa, 30 Kasım 18 : Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan’ı kabul etti.
Lefkoşa, 30 Kasım 18 : Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan’ı kabul etti.
Meclis şeref salonunda yer alan kabulde ziyaret anısına takdimlerde bulunuldu.
(AK/GÜL) FOTOĞRAFLI