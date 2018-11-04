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Meclis yarın toplanıyor

Meclis yarın toplanıyor

04 Kasım 2018 Pazar 08:39
Meclis yarın toplanıyor

TOPLANTININ GÜNDEMİNDE SABIKA KAYDININ SİLİNMESİYLE İLGİLİ YASADA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖREN YASA ÖNERİSİ İLE DİLEKÇE VE OMBUDSMAN KOMİTESİ’NİN BAZI RAPORLARI BULUNUYOR
 

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 10.00’da toplanacak.

Toplantının gündeminde, Birleştirilmiş Sabıka Kaydının Silinmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi bulunuyor.

Genel Kurul’da ayrıca Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin 28 Eylül’deki toplantısında aldığı kararı gösteren cetvel, komitenin Ahmet Özkaramanlı’nın, İsmail Gürsoy’un, Kemal Çobanoğlu’nun başvuruları üzerine hazırladığı denetçi raporları yanında Avukat Nurettin Karagözlü ve Avukat Oktay Çınar’ın mahkum Hasan Nur adına özel af yasası yapılması hakkındaki dilekçe kararına DP Genel Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş’ın itirazına ilişkin raporu da görüşülecek.

Son Güncelleme: 04.11.2018 11:44
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