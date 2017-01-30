Meclis Yarın Toplanacak

GÜNCEL KONUŞMALARIN YAPILACAĞI TOPLANTININ GÜNDEMİNDE DIGITECH VE KTHY İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA KOMİTELERİNİN RAPORLARI DA BULUNUYOR

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın denetleme işleviyle toplanacak.

Meclis Başkanı Sibel Siber’in çağrısıyla saat 10.00’da başlaması beklenen toplantıda, gündeme göre ilk olarak milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer verilecek.

Ardından iki araştırma komitesinin raporu görüşülecek.

“Digitech İletişim Ltd.’in Stopaj Vergisinin Yürürlükteki Mevzuata Göre Nasıl Affedildiği, Bu Af Yapılırken Yasa Dışılık İçerip İçermediği ve Anayasanın Eşitlik İlkesine Aykırılık Yaratıp Yaratmadığı Hakkında Meclis Araştırma Komitesi”nin raporundan sonra “KTHY Uçuşlarının Sonlandırılma Sebepleri Hakkında Meclis Araştırma Komitesi”nin raporu gündeme gelecek.

,Meclis’in yarınki toplantısında ayrıca milletvekillerinin çeşitli konulardaki yazılı ve sözlü sorularına da yer verilecek.