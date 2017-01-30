Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Ocak 2017 Pazartesi 15:26

Meclis Yarın Toplanacak

Meclis Yarın Toplanacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

GÜNCEL KONUŞMALARIN YAPILACAĞI TOPLANTININ GÜNDEMİNDE DIGITECH VE KTHY İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA KOMİTELERİNİN RAPORLARI DA BULUNUYOR

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın denetleme işleviyle toplanacak.

Meclis Başkanı Sibel Siber’in çağrısıyla saat 10.00’da başlaması beklenen toplantıda, gündeme göre ilk olarak milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer verilecek.

Ardından iki araştırma komitesinin raporu görüşülecek.

“Digitech İletişim Ltd.’in Stopaj Vergisinin Yürürlükteki Mevzuata Göre Nasıl Affedildiği, Bu Af Yapılırken Yasa Dışılık İçerip İçermediği ve Anayasanın Eşitlik İlkesine Aykırılık Yaratıp Yaratmadığı Hakkında  Meclis Araştırma Komitesi”nin raporundan sonra “KTHY Uçuşlarının Sonlandırılma Sebepleri Hakkında Meclis Araştırma Komitesi”nin raporu gündeme gelecek.

,Meclis’in yarınki toplantısında ayrıca milletvekillerinin çeşitli konulardaki yazılı ve sözlü sorularına da yer verilecek.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Basın Özgürlüğü Önündeki Engeller Konusunda Konferans Düzenleniyor Basın Özgürlüğü Önündeki Engeller Konusunda...
Dağcılık Spor Derneği’nin 24. Dönem Genel Kurulu Gerçekleştirildi Dağcılık Spor Derneği’nin 24. Dönem Genel Kurulu...
Berova, Mormenekşe Kadınlar Birliği İle Mormenekşe Muhtarını Kabul Etti Berova, Mormenekşe Kadınlar Birliği İle Mormenekşe...
İnşaat Müteahhitleri Birliği Merkez Binasını Büyütüyor İnşaat Müteahhitleri Birliği Merkez Binasını...
Hayati Tehlike Yok Hayati Tehlike Yok
Mucize Kurtuluş Mucize Kurtuluş
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Basın Özgürlüğü Önündeki Engeller Konusunda...
Basın özgürlüğünün önündeki engeller konusunda dünyadaki ve Kıbrıs’taki durum, 6 Şubat Pazartesi...

Haberi Oku