Meclis yarın toplanacak

GÜNDEMDE DİLEKÇE VE OMBUDSMAN KOMİTESİ’NİN RAPORLARI YANINDA DERNEKLER YASASI’NDA, CEZA YASASI’NDA VE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YASASI’NDA DEĞİŞİKLİKLER ÖNGÖREN DÜZENLEMELER İLE YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ’YLE İLGİLİ TASARI YER ALIYOR



Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.

Yerel seçimin ardından ilk toplantısını yarın yapacak Meclis Genel Kurulu’nun gündeminde, beş denetçi raporu,bir yasa önerisi ve üç de yasa tasarısı bulunuyor.

Saat 10.00’da başlaması beklenen toplantıda sunuşların ardından Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin Özkan Ertarkan, Fatma Nurettin Madi, NazifeTavli, Birsen Yeşilçalı ve Nermin Tomgüsehan’ın başvuruları üzerine hazırladığı denetçi raporlarıyla ilgili raporlar görüşülecek.

Toplantının gündeminde ayrıca Dernekler (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi, Organize Sanayi Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı da yer alıyor.