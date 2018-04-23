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Meclis yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanıyor.

Meclis yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanıyor.

23 Nisan 2018 Pazartesi 11:52
Meclis yarın toplanacak

GENEL KURUL’UN GÜNDEMİNDE SEÇİM VE MÜŞAVİRLİKLE İLGİLİ YASALAR VAR

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanıyor.

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Genel Kurulun 10.00’da başlayacak toplantısının gündeminde Cumhurbaşkanı’nca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasası ile Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin  yasaya ilişkin raporu var.

Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin tasarıyla ilişkin raporu da Genel Kurulun gündeminde bulunuyor.

Son Güncelleme: 23.04.2018 15:46
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