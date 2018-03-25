MECLİS YARIN TOPLANACAK

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 10.00’da toplanacak.

Meclis’in yarınki toplantısının gündeminde Cumhurbaşkanlığı’nca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen “Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik No: 2) Yasası” ile “Sayıştay Komitesi’nin KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu’nun 1 Temmuz 2016-30 Haziran 2017 Mali Dönemine İlişkin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporu” bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, ikinci iş konusundaki düzenlemeleri nedeniyle iade ettiği Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik No:2) Yasası, geçtiğimiz perşembe günü İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde yeniden görüşülerek oy birliğiyle onaylanmıştı.