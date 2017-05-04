Meclis “Trafik Güvenliği” Konusunda Olağanüstü Toplandı

DÜRÜST: “MECLİS, TRAFİKTE ALINMASI GEREKEN KARARLAR KONUSUNDA YARDIMCI OLSUN”

“İCRAAT İÇİN KATKI SAĞLANSIN… SİZDEN YARDIM İSTİYORUM”

“KAMERALARIN HİÇBİR FAYDASI YOKTUR SÖYLEMİ DOĞRU DEĞİL”

ÇELER: “BUGÜN BİZ HEP BİRLİKTE TRAFİKTE BİR VİZYON ORTAYA KOYACAK MIYIZ? GEREKİRSE MÜŞAVİR YARATIN AMA İŞİN ERBABI İNSANLARI TRAFİKTE YETKİLENDİRİN”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, trafikte alınması gereken kararlar konusunda Meclis’in yardımcı olmasını istedi.

Meclis’te bugün trafik güvenliği konusundaki konuşmaları çok yararlı bulduğunu, bunları değerlendireceklerini belirten Dürüst, Trafik Dairesi’nde uzman kadro olmadığını, buna çözüm bulmak gerektiğini kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi’nin bugün trafik güvenliği konusunda yaptığı olağanüstü toplantı 6 saat sürdü.

Toplantının son bölümünde milletvekillerinin konuşmalarının ardından Bakan Dürüst de söz aldı ve eleştirileri yanıtladı, bakanlığının trafik politikası hakkında bilgi verdi.

Meclis’in bugün 6 saati aşkın süreyle trafiği konuştuğuna işaret eden Dürüst, konuşmalarıyla katkıda bulunanlara teşekkür etti. Dürüst, trafik konusunda yapılmak istenen her türlü yaklaşıma sıcak baktıklarını belirtti.

AB ile birlikte hazırlanan tüzüklerin geçen salı Bakanlar Kurulu’ndan geçtiğini kaydeden Dürüst, tüzüklerin hazırlanmasına katkıda bulunanlara da teşekkür etti.

“TOPLU TAŞIMACILIKLA İLGİLİ KAYNAK SIKINTISI ÇEKİLİYOR”

Siyasetçilerin kalıcı olmadığını ancak alınacak önlemlerin, atılacak adımların önem taşıdığını belirterek, bugünkü oturumu önemsediklerini, Meclis’e ilgili bürokratlarla geldiklerini ve gerekli notların alındığını söyledi.

Toplu taşımacılıkla ilgili kaynak sıkıntısı çekildiğini, kaynak bulunursa ne yapılacağına dair uzman kadrolarla bu konuda adım atılacağını kaydeden Dürüst, trafikte siyaset yapılmaması gerektiğini ve tüm milletvekillerinin ellerinden geldiğince hassasiyet gösterdiğini belirtti.

Kavşaklarda ışıklandırma yapılacağını, 11’i için proje çizildiğini ve ihaleye çıkıldığını kaydeden Dürüst, bunların uzmanlarca hazırlandığını belirtti. Dürüst, bu konudaki eleştirilerin doğru olmadığını söyledi.

Işıklarda, tabelalarda, korkululardaki eksikliklerin bilincinde olduklarını, bunları bir günde gideremeyeceklerini belirten Kemal Dürüst, gerek Karayolları Dairesi’nde, gerekse Trafik Dairesi’nde kadroların geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Dürüst, trafik kitaplarının müfredatta yer almaması eleştirilerini yanıtlarken, bu konuda araştırma yapacağını söyledi.

“KAMERALARIN HİÇBİR FAYDASI YOKTUR SÖYLEMİ DOĞRU DEĞİL”

“Kameraların hiçbir faydası yoktur” söylemini doğru bulmadığını, eğitim ve bilinçle trafik sorunlarının aşılabileceğini kaydeden Dürüst, radarları geçen sürücülerin sürat artırdığını kaydetti.

Dürüst, milletvekillerinin konuşmalarında dile getirdiği soruları daha sonraki toplantılarda söz alarak yanıtlamak üzere not aldığını belirterek, eleştirilerde doğruluk payı bulunduğunu söyledi.

Bakan Dürüst, yol aralarında beton korkuluklar olmasının en iyisi olduğunu ancak kaynak bulamadıklarını belirten Dürüst, 4-5 milyon TL kaynak bulunursa tümünün yapılacağını anlattı.

Doğancı çemberinin bitmek üzere olduğunu kaydeden Kemal Dürüst, Hamitköy’de yaşanan sorunun çözümü için de Maliye’den kaynak beklediklerini söyledi.

“LÜTFEN MECLİS TRAFİK KONUSUNDA DAHA İLERİ YAPTIRIMLAR UYGULANSIN DİYE KARAR ALSIN”

Bütçeden dolayı acil durumlar haricinde herhangi bir noktaya müdahale etmelerinin imkansız olduğunu ifade eden Dürüst, “Lütfen bu Meclis otursun ve trafik konusunda daha ileri yaptırımlar uygulansın diye karar alsın” dedi.

Birilerini dövmek adına değil, kalıcı kararlar almak adına neler yapılabileceğinin önemli olduğunu söyleyen Dürüst, radikal kararların ve özeleştirinin gerekliliğine dikkat çekti.

Aynı kişilerin birçok konuda görüş belirtip, eleştiri yaptığını kaydeden Dürüst, “Ben de sivil toplum örgütünden gelen biriyim. Sadece konuşmayla bir yere gelinmeyeceğini görmemiz lazım” dedi.

Meclis’te bugünkü konuşmaları çok yararlı bulduğunu, tutanakları da alacağını belirten Dürüst, “Trafik Dairesi’nde uzman kadro yok. Bunu mu söylememi istiyorsunuz? Bunu ben yaratmadım. Hep birlikte bunu nasıl yapacağımızı bulmamız lazım. Bu iş burada kalmasın. Acil olarak alınması gereken kararlar konusunda Meclis yardımcı olsun. İcraat için katkı sağlasın. Ben bu konuda sizlerden yardım istiyorum” diye konuştu.

Dürüst, ilerleyen günlerde güncel konuşma isteminde bulunarak, yine trafik konusunda konuşacağını belirtti.

ÇELER: “TRAFİKTE VİZYON ORTAYA KOYACAK MIYIZ?”

Yeniden söz alan TDP Milletvekili Zeki Çeler, “Bugün biz hep birlikte trafikte bir vizyon ortaya koyacak mıyız?” diye sordu. Çeler, yeni vizyonun, gönüllülerden yaralanarak veya parayla satın alınarak oluşturulabileceğini söyledi.

Salonda 10 vekil bulunduğuna dikkat çeken Zeki Çeler, trafik gibi önemli bir konunun görüşülmesine gösterilen ilginin yetersizliğine vurgu yaptı.

Çeler, “Trafikte 1887 olan ölü sayısı 1888 olmasın diyecek miyiz, trafik güvenliğini, eğitimi, denetimi, acil servisleri bir bütün olarak yapmaya karar verecek miyiz?” diye sordu.

“KADROLARI YENİDEN OLUŞTURUN, SİSTEMİ SİL BAŞTAN KURUN”

Karşı duracakların alaşağı edilebileceğini kaydeden Zeki Çeler, müşavir yaratacak olsa bile trafikle ilgili kadroların yeniden oluşturulmasını ve sil baştan sistem kurulmasını istedi.

Çeler, işin erbabı insanların trafikle ilgili yetkilendirilmesini istedi.

Zeki Çeler, trafikte kaybederek bir hayat daha olmamalıdır diyerek bakanlığın adım atması talebini dile getirdi.

Çeler’in konuşmasının ardından Meclis’in bugünkü toplantısı saat 16.40’ta tamamlandı.

Meclis bir sonraki toplantısını 8 Mayıs Pazartesi günü yapacak.