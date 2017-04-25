Meclis Toplantısı Tamamlandı

MECLİS’TE BRTK TARTIŞMASI

ÖZDENEFE: “GİRNE’DE ULAŞIMDA CİDDİ SORUNLAR YAŞANIYOR”

DÜRÜST: “GİRNE DAĞ YOLUNUN YAPIMIYLA İLGİLİ TÜRKİYE’DE İHALEYE ÇIKILDI, 60 FİRMANIN KATILDIĞI İHALENİN KAZANANI BU GÜNLER İÇİNDE AÇIKLANACAK”

“İHALE KAPSAMINDA SADECE DAĞ YOLU DEĞİL, ACAPULCO- GİRNE, GİRNE -GÖNYELİ ARASINDAKİ YOLLAR DA VAR”

ŞAHALİ: “NİYET BİRİLERİNİ KAMU KAYNAKLARIYLA MUTLU ETMEK, BUNUN KARŞILIĞINDA SİYASETEN MUTLU OLMAK”

ATAOĞLU: “ARAZİLERİN KİRALANMASI KONUSUNDA GİZLİ BİR ŞEY YAPMIYORUZ. YAKALANMA YA DA YAKALANMAMA DÜŞÜNCESİ İÇİNDE DEĞİLİZ”

“ORMAN ARAZİLERİNİN AĞAÇLANDIRILMASIYLA İLGİLİ PROJELERİMİZ VAR. E-FİDAN PROJESİNİ TURKCELL İLE YÜRÜTÜYORUZ”

TÖRE: “BU DEFA TAMAM DENEREK KIBRIS KONUSUNDA HALKA UMUT VERİLMEK İSTENİYOR. 50 YILDIR MASAL DİNLİYORUZ”

HAMZAOĞULLARI: “BÖLGEDEKİ SORUN SADECE İSKELE’DEKİ SOSYAL SİGORTA DAİRESİYLE SINIRLI DEĞİL. İSKELE’DEKİ VETERİNER DAİRESİ’NİN TUVALETİ YOK. KİMSE BUNLARI DİLE GETİRMİYOR”

SANER: “İKİ ENGELLİ ARAÇ ALIMI İÇİN İHALEYE BAŞVURU SÜRESİ YARIN DOLACAK”

“ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI’NIN SADECE İSKELE’DE DEĞİL, BAŞKENTTE DE BİNA SORUNU VAR. MOBİL ARAÇLARI DA BU KONUYU DA BÜTÇEMİZE KOYDUK”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugünkü toplantısını tamamladı.

Güncel konuşmaların yapıldığı Meclis’te zaman zaman tansiyon yükseldi.

UBP Milletvekili Zorlu Töre, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’ndaki haberlerde kendisine yer verilmediği gerekçesiyle kurumu eleştirdi.

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Töre’nin bu sırada söylediği “Devletin içine sızmış bazı kişiler olabilir” sözüne tepki gösterdi. İki vekil arasında kısa süreli sözlü tartışma oldu.

Meclis’in bugünkü toplantısının son bölümünde CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, “Girne Bölgesinde Ulaştırmayla İlgili Yaşanan Sorunlar, Lapta Balıkçı Barınağı ve Karaağaç Yolu”, CTP Milletvekili Erkut Şahali, “Kiralanan Orman Arazileri”, UBP Milletvekili ise “Aldanmak ve Aldatmak”, CTP İskele milletvekili Biray Hamzaoğulları “İskele Sosyal Sigortalar Dairesi ve Yapılması Düşünülen Bina” konularında konuştu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, CTP’li vekillerin konuşmalarını yanıtlamak üzere kürsüye çıktı.

ÖZDENEFE: “GİRNE’DE ULAŞIMDA CİDDİ SORUNLAR YAŞANIYOR”

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Girne’de ulaşımda ciddi sorunlar yaşandığını kaydederek, “Yeni çevre yolu projesi ne oldu?” diye sordu.

Karakum-Lemar bölgesi için ivedi bir planlamaya ihtiyaç olduğunu söyleyen, Karaağaç-Alevkayası arasındaki yolun yenilenmesi gerektiğini ifade eden Özdenefe, geçtiğimiz yılın kasım ayında Girne dağ yolunda meydana gelen ölümlü trafik kazasına değindi.

Fazilet Özdenefe, “Kaza da saatlerin geri çekilmemesi de uzun uzun konuşuldu. Konu unutuldu. 8 kilometrelik yol ‘ha bugün ha yarın’ diyerek yapılmıyor” şeklinde konuşarak bölge insanının üzülerek de olsa hâlâ bu yolu kullandığını söyledi.

Lapta balıkçı barınağında sorunlar yaşandığını da belirten Özdenefe, “Burası için proje hazır. Niye projenin parası bloke edildi ama kullanılmadı?” diye sordu.

Balıkçıların insan kaçakçılığı konusuna gösterdikleri duyarlılığı anlatan Özdenefe, “Ceza Yasası konusunda birçok kesimden göremediğimiz desteği bu insanlardan gördük” dedi.

Mazot desteği konusuna değinen ve balıkçılıktaki mazot desteği konusunda ciddi adaletsizlik olduğunu savunan CTP’li vekil “Denizlerimizde hiçbir denetim yok. Balıklar konusunda, denizin temizliği konusunda hiçbir denetim yok. Orfozun nesli tükeniyor. Bu işi gerçekten yapan balıkçılara köstek değil, destek olmalıyız” dedi.

Özdenefe, yeniden Ceza Yasası’na değinerek, bu yasayı değiştirme sorumluluğunun Meclis’te olduğunu vurguladı.

DÜRÜST: “GİRNE DAĞ YOLUNUN YAPIMIYLA İLGİLİ TÜRKİYE’DE İHALEYE ÇIKILDI… KAZANAN BU GÜNLERDE AÇIKLANIR”

Özdenefe’nin konuşması üzerine kürsüye çıkan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, balıkçı barınaklarının Tarım Bakanlığı’nın uhdesinde olduğunu anımsatarak, Lapta Balıkçı Barınağı konusunda kendilerine herhangi bir bilgi ulaşılmadığını kaydetti.

Trafik kazaları konusuna da değinen Dürüst, sürücülerin cep telefonuyla konuşmasının ve süratin kaza nedeni olduğunu belirtti.

Dürüst, dağ yolundaki üzücü kazanın ardından neredeyse 20’ye yakın kişinin daha hayatını kaybettiğini ifade ederek, geçtiğimiz gün Mağusa’da meydana gelen ölümlü trafik kazasına değindi, böyle bir yerde nasıl ölümlü kaza olduğunu anlamakta zorlandığını söyledi.

Dürüst, trafik konusunda eğitimin önemli olduğunu kaydetti.

Kemal Dürüst, Girne dağ yolunun yapımıyla ilgili Türkiye’de ihaleye çıkıldığını, 60 firmanın katıldığı ihalenin kazananının bu günler içinde açıklanacağını dile getirerek, ihale kapsamında sadece dağ yolunun değil Acapulco- Girne, Girne -Gönyeli arasındaki yolların da bulunduğunu belirtti.

Dürüst, Karaağaçlıların kendisine ulaştığını, köyün üst yolunun tamiri konusunda adım atılacağını kaydetti.

Dürüst, öncellik olarak Girne-Değirmenlik dağ yolunun yapılacağını da sözlerine ekledi.

ŞAHALİ: “NİYET BİRİLERİNİ KAMU KAYNAKLARIYLA MUTLU ETMEK, BUNUN KARŞILIĞINDA SİYASETEN MUTLU OLMAK”

CTP Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, orman arazileri konusunda söz aldı. Şahali, hükümetin orman arazilerini kiralamasında hukuka aykırı davrandığını belirtti.

Şahali, Bedis’te ve Tatlısu sahilde olanlara işaret ederek, “Ortada başka bir niyet var, birilerini kamu kaynaklarıyla mutlu etme, bunun karşılığında siyaseten mutlu olma niyeti. Ortada kamu yararını gözeten bir durum yok” dedi.

Yenierenköy’de kamu kullanımına bırakılan alanın UBP-DP hükümeti tarafından yine özel şahsa verildiğini söyleyen Şahali, “Yargı eliyle engellenecek işlemleri neden yapıyorsunuz. Bu tutumdan vazgeçin. Sizin iştahınız sürebilir ama bizim hukuki işlem başlatma için ekonomik takatimiz tükeniyor” şeklinde konuştu.

ATAOĞLU: “ARAZİLERİN KİRALANMASI KONUSUNDA GİZLİ BİR ŞEY YAPMIYORUZ”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, orman arazileriyle ilgili daha önce CTP Milletvekili Asım Akansoy’un da soru sorduğunu ve bununla ilgili bir rapor hazırlandığını söyledi.

Ataoğlu, bunun Şahali’ye de iletilebileceğini kaydetti.

Arazilerin kiralanması konusunda gizli bir şey yapmadıklarını ifade eden Bakan, “Yakalanma ya da yakalanmama düşüncesi içinde değiliz” dedi.

Bedis’in şu an kapalı olduğunu, Orman Dairesi’nin ara emrini uyguladığını kaydeden Ataoğlu, Yenierenköy’deki arazi konusuna değindi, Alarko’nun önünün kiralandığını söyledi.

Turizm Bakanı, orman arazilerinin ağaçlandırılmasıyla ilgili projeler olduğunu kaydederek, e-fidan projesini Turkcell ile yürüttüklerini kaydetti.

TÖRE: “‘BU DEFA TAMAM’ DENEREK KIBRIS KONUSUNDA HALKA UMUT VERİLMEK İSTENİYOR. 50 YILDIR MASAL DİNLİYORUZ”

UBP milletvekili Zorlu Töre, dün Mecliste konuştuğunu ama buna BRTK’deki haberlerde yere verilmediğini kaydederek, “BRTK’de neler oluyor?” diye sordu.

Bunun masum bir olay olmadığını kaydeden Töre, haberde 8 milletvekilinin konuşmasına yer verildiğini hatta TDP milletvekili Hüseyin Angolemli’ye iki kez yer verdiğini söyleyen Töre, “Orada nasıl uzantılar var, kimlerle işbirliği yapılıyor?” diye sordu.

Töre, başka kurumlarda da benzer durumların yaşandığını savunarak, “Devletin içine sızmış bazı kişiler olabilir” ifadelerini kullandı.

Bu söz üzerine CTP Milletvekili Erkut Şahali, Töre’ye yerinden tepki verdi; “Kimseyi bu gibi ifadelerle zan altında bırakamazsınız” dedi. İki vekil kısa süre tartıştı.

Konuşmasında Kıbrıs konusuna da değinen Töre, “Bu defa bitti, bu defa tamam” denerek halka umut verilmek istendiğini ama bunun doğru olmadığını söyledi.

Töre, “50 yıldır masal dinliyoruz” diyerek müzakerelerin sonlandırılması gerektiğini savundu.

Türkiye’nin Kıbrıslı Türklerin yanında olduğunu da söyleyen Töre, “Yeter ki ev ödevlerimizi yapalım. Bu konularda sıkıntı var. Sadece koltukta oturmakla devlet yönetilmez” dedi.

HAMZAOĞULLARI İSKELE BÖLGESİNDEKİ SORUNLARI SIRALADI

CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, Dipkarpaz Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu’nda yaşananlara değindi.

Hamzaoğulları, bu konuda gazetede yer alan bir haberi kürsüden okuyarak, “Bir yıl kadar önce biz bunu dile getirmiştik. O olay yeniden vuku buluyor. Kavga etmeden yasal çerçevede bu sorun çözülmeli” dedi.

Hamzaoğulları, İskele’de Sosyal Sigortalar Dairesi ve yapılması düşünülen bina konusuna da değinerek “Bize ‘suçlu sizsiniz’ diyorsunuz. 11 ay önce hükümet ortağımız olduğunuzu unuttunuz sanırım” dedi.

Bölgedeki sorunun sadece İskele’deki Sosyal Sigorta Dairesi binasıyla sınırlı olmadığını da kaydeden Hamzaoğulları, “İskele’deki Veteriner Dairesi’nin tuvaleti yok. Kimse bunları dile getirmiyor” ifadesine yer verdi.

Hükümetin topluma ait malları kişilere verdiğini de söyleyen CTP’li vekil, “Sonra Yenierenköy Belediyesi battı diyorlar. E batar tabi…” şeklinde konuştu.

Hamzaoğulları, Yenirenköy’de 18 yaş üstü engelli rehabilitasyon merkezi yapılması gerektiğini, bunun için yer de olduğunu kaydetti.

Biray Hamzaoğulları, Bu konuda CTP olarak küçük çapta bir şeyler yapacaklarını, önümüzdeki günlerde konunun CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman tarafından açıklanacağını söyleyerek bölgede engelli bireyler için araca ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekledi.

SANER: “İKİ ENGELLİ ARAÇ ALIMI İÇİN İHALENİN YARIN BİTECEK”

Hamzaoğulları’ndan sonra söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, bakanlığın bütçesinin mobil araçlar ve binalar konusunda hazırlandığını söyledi.

Mayısın ikinci haftasının Engelliler Haftası olduğunu anımsatan Saner, iki engelli araç alımı için açılan ihaleye teklif verme süresinin yarın biteceğini kaydetti. Saner, araçların merkeze alınacağını, sonra gerekli yerlere gönderileceğini belirtti.

Saner, Dipkarpaz’daki olayla ilgili Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova ile görüşeceklerini söyledi.

Saner, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sadece İskele’de değil, başkentte de bina sorunu olduğunu ifade eden Saner, Lapta’ya huzur evi, Dipkarpaz’a 18 yaş üstü engelli evi, İskele’ye ise alanlarında 4 daire yapılacağını kaydetti.

Bu konularda hizmet satın alınabilmesi için konunun bugün Bakanlar Kurulu’nda ele alınacağını dile getiren Bakan Saner, Engelsiz Yaşam Evi projesinin ihalesine de çıkılacağını kaydetti, “Sadece Karpaz’daki değil, Lefkoşa’daki engelli çocuklarımla ilgili de sıkıntı var” dedi.

Saner’in konuşmasının ardından Genel Kurul bugünkü çalışmasını tamamladı. Bir sonraki birleşim, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın resmi tatil olması nedeniyle 2 Mayıs Salı günü olacak.