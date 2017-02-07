Meclis Toplantısı Tamamlandı

GENEL KURULDA GÜNDEM KTHY’NİN UÇUŞLARININ SONLANDIRILMASIYLA İLGİLİ RAPOR GÖRÜŞÜLDÜ

ERHÜRMAN: “BU RAPOR NE NEFES TÜKETMEYE NE DE KAMUOYUNUN GÜNDEMİNİ MEŞGUL ETMEYE DEĞER. TAM BİR KOMEDİ. TRAJİKOMİK BİR DURUM”

ÖZDENEFE: “KTHY RAPORU BEN VE DİĞER ÜYELER OKUMADAN ONAYLANDI”

CTP DE KTHY’YLE İLGİLİ ALTERNATİF RAPOR HAZIRLAYIP SUNDU VE ŞERH DÜŞÜLMESİNİ İSTEDİ

RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİNE HAFTAYA DEVAM EDİLECEK

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bugün görüşülen KTHY Uçuşlarının Sonlandırılma Sebepleri Hakkında Meclis Araştırma Komitesi’nin raporuna, bağımsız milletvekili Mehmet Çakıcı’dan sonra CTP de itiraz ederek kendi hazırladığı raporu sundu.

Meclis, KTHY Araştırma Komitesi’nin raporunun görüşülmesine kalınan yerden önümüzdeki hafta devam edilmesine karar vererek bugünkü çalışmalarını tamamladı.

ERHÜRMAN: “TAM BİR KOMEDİ”

Çakıcı’nın ardından Meclis Genel Kurulu’nda KTHY ile hazırlanan komite raporu üzerine CTP Genel Başkanı ve milletvekili Tufan Erhürman da söz aldı.

Erhürman, komitenin konu başlığı ile içeriğinin birbiriyle uyuşmadığını vurgulayarak, “Ya olayları bilenler komiteye çağrılmadı ya da iki kişi çağrıldı ama o insanlara rapora yazılanlarla ilgili bir şey sorulmadı” dedi.

Komite üyeleri Ersin Tatar ve Hüseyin Avkıran Alanlı’nın raporu okumadığını ve bunu Komite Başkanı Zorlu Töre’ye de söylediğini belirten Erhürman, “Töre, Alanlı ve Tatar raporun altına imza koydu ve bu rapor Meclis gündemine getirilmeden basınla paylaşıldı. Bu rapor ne nefes tüketmeye ne de kamuoyunun gündemini meşgul etmeye değer. Tam bir komedi. Trajikomik bir durum… Bu kadar tuhaf bir araştırma raporu Meclis tarihinde var mıdır diye merak ediyorum” şeklinde konuştu.

Erhürman konuşurken, salonda yine tansiyon yükseldi. UBP Milletvekili Ersin Tatar, Erhürman’a tepki gösterdi.

Tufan Erhürman, KTHY’nin uçuşlarını durdurmasına sebep olan nedenlerin ne öncesinde ne de sonrasında gerektiği kadar incelendiğini söyleyerek, KTHY’nin var olduğu söylenen borcuyla ilgili de hiç inceleme yapılmadığını iddia etti.

12.6 milyon dolar olduğu iddia edilen borç için mahsuplaşma olup olmadığını soran Erhürman, komite raporunda da o konuyla ilgili hiçbir şey yazılmadığını kaydetti.

CTP Genel Başkanı Erhürman, KTHY’nin uçuşlarının durdurulmaması için UBP haricindeki partilerin rapor yazdığını ve bu raporun Meclis’e sunulduğunu ancak bu raporun 11 ay sonra uçuşlar durduktan sonra Meclis gündemine geldiğini anlattı.

Erhürman konuşmasını, “Bu rapor meclis tarihine utanç vesilesi olarak geçmiştir” diyerek bitirdi.

ÖZDENEFE: “GAYRI CİDDİ HAZIRLANMIŞ YAZILAR”

Daha sonra söz alan CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ise, bugün Meclis’te büyük bir anomali için konuştuklarını kaydederek, üzerinde konuşulan raporun gayri ciddi hazırlanmış yazılar olduğunu söyledi.

Komitelerin çalışma şekilleriyle ilgili yasal bilgiler veren Özdenefe, bu komitenin bu yasalara riayet etmeyerek bile bile usulsüzlük yapıldığını savundu.

Özdenefe, Genel Kurul’un da komitelerin de CTP’nin nisabı sağlamak için verdiği destek sayesinde toplanabildiğini dile getirerek, KTHY raporunun kendisi ve diğer bazı komite üyelerinin okumamasına rağmen oylandığını anlattı.

Raporun nasıl yazıldığını sorguladığı ve raporu tek başına Zorlu Töre’nin Hasan Taçoy’dan aldığı bilgilerle yazdığını öğrendiğini anlatan Özdenefe, KTHY’nin kapatılmasıyla ilgili de bir dizi iddia olduğunu ancak onların değerlendirilmediğini söyledi.

Özdenefe, CTP Milletvekili Arif Albayrak ve kendisinin kaleme aldığı raporu okuyarak sunulan rapora şerhinin düşürülmesini istedi.

Özdenefe, raporla ilgili yapıldığını iddia ettiği usulsüzlüklerle ilgili Meclis Başkanlığı’nın değerlendirmelerde bulunmasını istedi. Özdenefe okuduğu raporun muhalefet şerhi olarak eklenmesini istedi.

Bunun üzerine oturumu yöneten Meclis Bakan Yardımcısı Hüseyin Alanlı, KTHY Araştırma Komitesi’nin raporunun görüşülmesine kalınan yerden 14 Şubat Salı günü devam edilmesine karar verdi.

Meclis Genel Kurulu 13 Şubat Pazartesi günü de rutin çalışmaları için toplanacak.



