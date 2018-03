MECLİS TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR

ORGANİK TARIM YASA TASARISI’NIN KOMİTEDE İVEDİLİKLE GÖRÜŞÜLMESİNE İLİŞKİN TEZKERE OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

KAMU SAĞLIK ÇALIŞANLARI (DEĞİŞİKLİK NO 2) YASASI GÖRÜŞÜLÜYOR

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugünkü toplantısında ilk olarak Organik Tarım Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkereyi oybirliğiyle kabul etti.

TATAR

Toplantıda daha sonra Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik No 2) Yasası’nın görüşülmesi geçilirken söz alan UBP Milletvekili Ersin Tatar, kamu arazilerinin kiralanmasına ilişkin konuşma yaptı.

Konunun çok önemli olduğunu söyleyen Tatar, Eşdeğer Mal Hak Sahipleri Derneği Başkanı Taner Derviş’in Anayasa ve İTEM yasası maddelerine göre kamu arazilerinin dağıtımına ilişkin hukuksuzluk yaşandığını anlattığını ve bu konunun yasal boyuta taşınacağını belirtti.

Tatar, kamu arazilerinin devlet ciddiyeti dahilinde ele alınması gerektiğini, bakanların ailelerine bu arazileri kiralamasının doğru olmadığını düşündüğünü söyleyerek, kamu yararı olması şartının aranması gerektiğini kaydetti.

Tatar, bu konunun hükümet tarafından ciddiyetle ele alınması gerektiğini vurguladı.

ERHÜRMAN

Başbakan Tufan Erhürman, Tatar ile aynı hassasiyeti taşıdığını söyleyerek, 1987’den bugüne binin üzerinde gayrı menkulün tahsis edildiğini, bu konuda Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı’nın çalışma yaptığını kaydetti

Erhürman, Devlet İhale Yasası’nın geçirildiğini, yasanın geçmesinden bugüne Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Yasası’na uyulmaksızın bu daire tarafından çok fazla ihalesiz mal verildiğini söyledi.

Maliye Bakanı Denktaş’ın Başsavcılığa hangi yasanın uygulanacağına ilişkin bir yazı yazarak görüş istediğini söyleyen Erhürman, popülizm yapmamak adına yazının sonucunun beklendiğini belirtti.

Lefkoşa Yenişehir bölgesinin 2005 yılında İmar Planı’nda yapılan değişiklikle bölgenin “Merkezi İş Alanı” ilan edildiğini, 12 kata kadar izin verildiğini söyleyen Erhürman, şu anda yapılması planlanan binanın 8 kat olarak planlandığını ifade etti.

Erhürman, kiralama ve tahsis kararlarına kriter getireceklerini, gereken incelemenin yapılacağını kaydetti.

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü ile İskele bölgesinde üniversite inşasına ilişkin görüştüğünü, dört çeşit kiralama yapıldığını, ancak sözleşme süresinin aşıldığını, buna rağmen iptal edilmediğini söyleyen Erhürman, kira bedellerinin 1 TL olduğunu, bu gibi çok sayıda arazi kirası bulunduğunu belirtti.

Daha sonra Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik No 2) Yasası görüşülmeye başlandı.

Yasaya ilişkin raporu İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Jale Refik Rogers okudu.

ROGERS

Rogers, yasanın, bazı maddelerinin “ikinci iş yasağını sulandırdığı” gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı tarafından geri gönderildiğini, yapılan değişiklikle yasanın yeniden Meclis Genel Kurulu’na geldiğini belirtti.

Yasayı gözden geçirerek, ikinci iş yasağına uymayanlara yönelik somut ve uygulanabilir kriterler hazırladıklarını söyleyen Rogers, yasal uyarının ardından yasağa uyulmaması halinde 15 iş günü süre içinde kişinin işinden uzaklaştırılabileceğini öngördüklerini belirtti.

GÜNDÜZ

İkinci iş yasağının tüm kamuda uygulanması gerektiğini söyleyen UBP Milletvekili Menteş Gündüz, önceki yasa tasarısında 6 kademeli bir süreç bulunduğunu buna yönelik bir değişiklik yaptıklarını ve kriter belirlendiğini belirtti.

Gündüz, kamu sağlık çalışanlarının gelir getirici başka işler de yapmasının da yasak olduğunu vurguladı.

Yazılı ihtar yapıldıktan sonra 15 iş günü içinde yasaya uymayan kişinin işine son verilebileceğini belirten Gündüz, yasaya olumlu oy vereceklerini söyledi.

ARIKLI

YDP Milletvekili Erhan Arıklı, sağlık alanındaki tüm yasaların geçmesinin önemine işaret etti. Arıklı, sağlık sektöründe büyük bir rant olduğunu savunarak, MS hastalarının ilaçları konusu üzerinde örnek verdi.

Arıklı, yasaya olumlu oy vereceklerini, süratle hayata geçmesine katkı koyacaklarını, Genel Sağlık Sigortası’nın da hızla ele alınması gerektiğini belirtti.

SUCUOĞLU

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, ikinci iş yasağı kararı verildikten sonra büyük sıkıntılar ortaya çıktığını, bunları çözmek adına bakan olduğu dönemde çalışma yaptıklarını, bunlardan birinin de Döner Sermaye Yasası olduğunu, ancak Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmadığını, ardından da seçimlerin geldiğini ve yasanın kaldığını söyledi.

Sucuoğlu, bu yasanın da kısa sürede geçirilmesini ve yasal altyapının hızlı bir şekilde düzeltilmesini temenni etti.

Sağlıkta bu geçen sürenin kaybedilmesine üzüldüğünü dile getiren Sucuoğlu, Genel Sağlık Sigortası ve Hasta Hakları Yasası’nın da geçmesinin önemine dikkat çekti.

Sucuoğlu, Genel Sağlık Sigortası’nın geçmesinin ardından devlet hastanelerinin 3-4 yıl içinde özel ile rekabet edecek duruma getirilmesi gerektiğini, bu yapılmazsa özel hastanelerin daha fazla tercih edilebileceğini kaydetti.