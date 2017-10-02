Meclis Toplandı

GENEL KURULDA SÜTEK’İN 2017 MALİ BÜTÇE YASA TASARISI GÖRÜŞÜLÜYOR

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda özel gündemde yer alan işlere yer verildi.

İlk olarak Süt Endüstrisi Kurumu 2017 Mali Yılı Yasa Tasarısı ile Ekonomi, Maliye ve Bütçe ve Plan Komitesi’nin tasarıyla ilişkin raporu görüşüldü.

Komite Başkanı Ersin Tatar, komiteye ilişkin raporu okudu.

Sütek’le ilgili ilk sözü CTP milletvekili Erkut Şahali söz aldı.

Şahali, Sütek’in mali disiplininin 6 ay önceye kadar daha iyi olduğunu ifade ederek, sektörün bütünün disiplin altına alınması gerektiğini söyledi.

TÜK’le ilgili de açıklamalarda bulunan Erkut Şahali, kurumdan yapılan bir açıklamayı eleştirerek, “TÜK yönetim kurulu başkanı UBP adına değil, kamu adına ordadır. Kamu görevi yapmaktadır. Siyaset değil” dedi.

Şahali, kurumun bütçesinin 2017’nin sonuna doğru Meclis’e geldiğine de dikkat çekti.

Erkut Şahali, bütçeye oylarının ret olacağını söyledi.

ÇAKICI

Bağımsız milletvekili Mehmet Çakıcı, tarım ve hayvancılıkta gidişatın iyi olmadığını kaydetti.

Çakıcı, “Tarım ve hayvancılıkta böyle geldi, böyle gider bir düzen var. Kimse bunu değiştirmedi. Birkaç aile, bugünün köy ağasıdır. Yardımları hep bunlar aldı. Zenginleşti. Gerisi battı” dedi.

Çakıcı, tarımda reforma ihtiyaç olduğunu, hükümette bunu yapabilecek politika ve irade göremediğini söyledi.

TÖRE

UBP Milletvekili Zorlu Töre, Sütek’in ve Tük’ün bütçesini güçlendirmek gerektiğini ifade ederek, bu sayede kurumların üreticiyi daha erken ödeyebileceğini söyledi.

Töre, ithal ürünlere fon alınmasıyla bu kurumlara kaynak oluşturulabileceğini belirtti.

Hayvancılığın bazı köylerde gözle görülür şekilde azaldığını ifade eden Töre, bu konuda tedbir alınması gerektiğini söyledi.

Töre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın hayvan hastalıklarıyla ilgili mücadelede başarılı çalışmalar yaptığını da belirtti.

Töre’den sonra TDP milletvekili Hüseyin Angolemli söz aldı.

ANGOLEMLİ

Angolemli, insanların Sütek’e güvenmediğini söyleyerek, “Aynı kapta süt veren insanlara ‘senin sütünün yağı daha az’ diyerek farklı ödeme yapıyorlar. İnsanlar bunu bizlere anlatıyor” dedi.

Zorlu Töre’nin“bakanlığın hayvan hastalıklarıyla ilgili mücadelesi başarılı” açıklamasını eleştiren Hüseyin Angolemli, birçok köyde hayvan leşlerinin ovalara atıldığını, hastalıkların bu nedenle yayıldığını savundu.

Daha sonra, Genel Kurul’da sesle ilgili teknik sorun olduğundan Genel Kurula başkanlık eden Esat Ergün Serdaroğlu, oturuma 10 dakika ara verdi.