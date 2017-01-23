Meclis Toplandı (“BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU 2017 MALİ YILI BÜTÇE YASA TASARISI”ONAYLANDI)

“BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU 2017 MALİ YILI BÜTÇE YASA TASARISI”ONAYLANDI

Lefkoşa, 23 Ocak 17 (.): Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu “Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nı görüşerek onayladı.

İlk olarak Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Ersin Tatar tasarıya ilişkin raporu okudu.

ÖZGÜR

CTP milletvekili Birikim Özgür, kurum bütçesinin örnek bir bütçe olduğunu personel harcamalarının yüzde 15 olduğunu, yüksek yatırım bütçesi bulunduğunu söyledi.

Özgür, oybirliğiyle geçirilen bütçenin kurum çalışmalarına katkı sağlayacağını belirtti.

Bu kurumun bir üst kurul olduğunu söyleyen Özgür, kuruma sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.

Özgür, kamunun düzenleme ve denetleme yününde faaliyetlerini yürütebileceği bir yapıya ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

BTHK’nın elinde yatırıma yönelik bazı yetkilerin, Bakanlar Kurulu’na verildiğini söyleyen Özgür, bunu eleştirdi.

Ekonomi alanında yaşanan daralmanın kamu ve özel yatırımlarının aksamasına da yol açtığını söyleyen Özgür, işsizlikte de patlama meydana gelebileceğini belirtti.

Özgür, halkı zor günlerin beklediğini söyledi.

“Yatırımların önünün açılmasıyla ekonomik durağanlık aşılabilecek” diyen Özgür, hükümetin durumu sadece izlemekle yetindiğini savundu.

ANGOLEMLİ

TDP milletvekili Hüseyin Angolemli, kurumun halkı koruma ve denetim görevi olduğunu söyleyerek, yapılan çalışmaların tatmin edici olmadığını savundu.

Angolemli, mobil telefon ve konuşma ücretlerinin pahalı olduğunu, Digiturk olayının ise Meclis Komitesi’nde beklediğini kaydetti.

Angolemli, resen vergi verenlerin ve vermeyenlerin kamuoyuna açıklanması gerektiğini söyleyerek, kurumun bağımsız olmadığını, başkan ve başkan yardımcısının hükümet tarafından atandığını belirtti ve yasaya ret oyu vereceklerini söyledi.

SOYER

CTP milletvekili Ferdi Sabit Soyer, kurum yasası görüşülürken, hükümet ve ilgili bakanın Genel Kurul Salonu’nda bulunmamasını eleştirdi.

Soyer, “Sahipsiz bir yapı, duyarsız bir teşkilat. Böyle bir bakanlık böyle bir hükümet olamaz” dedi.

Komite başkanı olduğu dönemde vergisiz telefon tarifelerinin bilinmesi adına bu bilgiyi BTHK’dan talep ettiğini söyleyen Soyer, Kasım 2014 tarihli raporu okudu.

Soyer, ülkedeki vergisiz tarifenin, AB ortalamasının iki katı olduğunu, KKTC ve Türkiye kıyaslamasında da KKTC fiyatlarının çok daha pahalı olduğunu kaydetti.

Soyer, tarifelerin yüksek olmasının nedenlerinin ne olduğunu sordu.

Konunun incelenmesi gerektiğini, tüm kesimlerin bu halka cevap vermekle mükellef olduğunu söyleyen Soyer, raporun açıklandığı tarihten itibaren bu soruya yanıt alamadığını belirtti.

Tuğrul Türkeş’in hükümete iki mektup göndererek, iki ülke arasında imzalanan protokolün öngördüğü taahhütleri hükümetin yerine getirmediğini yazdığını söyleyen Soyer, Türkeş’in taahhütlerin yerine getirilmemesi halinde desteklerin verilmeyeceği mesajı verdiğini savundu.

Soyer, iki ülke ilişkilerinin yeniden tartışma ve gerginlik içine gireceğini söyleyerek, “Uymayacaksanız niye bu protokolü imzaladınız?” diye sordu.

Döviz kriziyle bütçenin başlamadan yüzde 30 eridiğini, yeni çıkmazlar olduğunu ve eski usullerle karşılanamayacağını söyleyen Soyer, yeni koşullarının nasıl karşılanacağını sordu.

Soyer, döviz krizinin etkilerini hafifletecek öneriler yapılmasını, ciddi çalışma gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Soyer, oylarının olumlu olacağını belirtti.

DİNÇYÜREK

Bağımsız milletvekili Hakan Dinçyürek, mobil iletişimin pahalı olduğunu kendisinin de daha önce dile getirdiğini, fiyatların aşağı çekilmesi gerektiğini söyledi.

Durumun net ve sabit olduğunu, kabul edilebilir olmadığını belirten Dinçyürek, ortak çalışma ile maliyetlerin aşağı çekilmesi gerektiğini kaydetti.

Dinçyürek, bütçenin geçmesinin sıkıntı olmadığı anlamına gelmediğini söyledi.

Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde güven artırıcı önlemler için adım atılmasının kararlaştırıldığını söyleyen Dinçyürek, bu çerçevede gündeme gelen mobil iletişimde birleşmenin hala sağlanamadığını, bunun nedeninin ne olduğunu sordu.

Dinçyürek, “Ne oldu da telefonda bile bağlanamadık” diye sordu.

TATAR

UBP milletvekili Ersin Tatar, cep telefonlarına kayıtlı abone sayısının yaklaşık 827 bin olduğunu bunun büyük bir rakam olduğunu belirtti.

Tatar, GSM ücretlerinin yüksek olduğunu dile getirerek bunun rekabet eksikliğinden kaynaklandığını kaydetti.

İletişim sektöründe sadece cep telefonları yanında internetin de önemli pay tuttuğunu söyleyen Tatar, burada daha rekabetçi bir yapı gözlemlediğini anlattı.

TÜRKSAT’ın Türkiye’de TV kanallarına doları 3.30’a sabitlediğini, Kuzey Kıbrıs’ta ise yurtdışı olduğu için TV kanallarının hala dolar üzerinden ödeme yaptığını belirten Tatar, ülkedeki diğer hizmetlerin de TL üzerinden olması gerektiğini vurguladı.

DÜRÜST

Eleştirileri yanıtlayan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, BTHK’nın siyasetten arınmış bir şekilde önemli görevler yürüttüğünü belirtti.

GSM ücretlerindeki pahalılığın doğru bir tespit olduğunu ifade eden ancak bunu TC ile kıyaslamanın ne kadar doğru olduğunu soran Dürüst, yüksek insan nüfusunun olduğu yerde fiyatın düşmesinin doğru orantılı olduğunu söyledi.

Sadece numara taşıma sisteminin hayata geçmesi ile birlikte bile fiyatların düşeceğine olan inancını dile getiren Bakan Dürüst, bu konudaki ihale sürecinin başlama aşamasında olduğunu dile getirdi.

Telekomünikasyonda yapılacak düzenlemelerin de rekabet sağlayacağını belirten Dürüst, Kuzey ve Güneydeki GSM’lerin birleşememesinin ise Güney Kıbrıs’tan kaynaklandığını dile getirdi.

Dürüst, 4,5 G ile ilgili çalışmalarda son noktaya gelindiğini belirtti.

SOYER

CTP milletvekili Ferdi Sabit Soyer yeniden söz alarak, maliyet faktöründe nüfus farkı söylemini eleştirerek, bunun fahiş fiyatları savunmak anlamına geldiğini dile getirdi.

Soyer fiyat nüfus oranına Malta’yı örnek verdi. Ulaşım fiyatlarını da eleştiren Soyer, ulaşımda da fiyat politikası sorunu olduğunu anlattı.

TAÇOY

Bağımsız Milletvekili Hasan Taçoy ise nüfusun fiyat açısından önemli bir etken olduğunun doğru olduğunu ancak kayıtlı abone sayısının 800 binden fazla olduğuna işaret etti.

Taçoy, GSM fiyatlarının vergi düşüldüğü zaman Güney Kıbrıs’taki fiyatlardan aşağıda olduğunu dile getirdi.

Son teknolojinin kullanılması, havai hatlardan vazgeçilmesi ve fiber optik sisteme geçilmesi gerektiğini anlatan Taçoy bu şekilde fiyatların azaltılabileceğini anlattı.

Taçoy, numara taşımanın serbest bırakılması ve ulusal plan çıkarılarak 4 G için ihaleye çıkılması halinde hem kalite hem fiyat açısından rahatlama sağlanacağını dile getirdi.

Konuşmaların ardından BTHK 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı oylanarak 31 kabul 1 ret oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

(GÖZ- DOĞ/ŞEB)

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