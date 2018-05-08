Meclis'te Lefke Bölgesindeki Doğal Afet ve Gıda Denetimleri Konuşuldu!

MECLİS TOPLANDI (2)

ŞAHALİ: “LEFKE BÖLGESİNDE DÜN CİDDİ BİR DOĞAL AFET YAŞANDI… BU ÜRETİM SEZONUNDA HİÇBİR ÜRETİM YAPILAMAYACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR”

“TAZMİNLERİN ERKEN YAPILMASI SORUMLULUĞUMUZ”

“1 OCAK 2019 İTİBARIYLA TARIMDA SADECE AB KRİTERLERİNE UYGUN KİMYASALLAR KULLANILABİLECEK”

MENTEŞ GÜNDÜZ, DOLUNUN ZARAR VERDİĞİ BATI BÖLGESİNİN AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMESİNİ İSTEDİ



Lefkoşa, 8 Mayıs 18 (.): Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Lefke bölgesinde dün çok ciddi bir doğal afet yaşandığını ve bölgede bu üretim sezonunda hiçbir üretim yapılamayacak gibi görüldüğünü söyledi. Şahali, hasarın süratle giderilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığını ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu milletvekillerinin güncel konuşmalarıyla devam ediyor.

Onaya ve bilgiye sunuş işlemleri ardından 62. madde uyarınca söz isteyen UBP Milletvekili Menteş Gündüz, dün ülkenin batı bölgesinde dolu yüzünden yaşanan felaket konusunda insanların çok büyük bir şaşkınlık ve üzüntü içinde olduklarını söyledi.

Gündüz, bölgeyi ziyaret ettiğini ifade ederek, bir an önce Bakanlar Kurulu kararıyla bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi, çok süratli ve dikkatli bir şekilde tedbirler alınarak, teknik ekiplerce çözümler üretilmesi gerektiğini kaydetti.

Gündüz, olayın vahametine ilişkin örnekler de vererek, konunun ciddi ve hassasiyetle ele alınmasını, teknik ekiplerle inceleme yapılmasını istedi.

Bölgenin ülkenin en nadide tarım ve turizm alanlarından olduğunu kaydeden Gündüz, “Bu insanların hem maddi hem manevi desteğe ihtiyaçları vardır” dedi.

Gündüz, hızlı hareket edilmesi çağrısı da yaptı.

ŞAHALİ: “ÇOK CİDDİ BİR DOĞAL AFET YAŞANDI, BU SEZON ÜRETİM YAPILAMAYACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de dün Lefke ilçesinde etkili olan doğal afetle ilgili üzüntüsünü ileterek, zarar gören herkese “Geçmiş olsun” dedi.

Bölgede oluşan hasarın tespit çalışmalarına başlandığını ifade eden Şahali, hasar tespit ekiplerinin görevlerinin başında olduğunu kaydetti.

Çok ciddi bir doğal afet yaşandığını, bölgede bu üretim sezonunda hiçbir üretim yapılamayacak gibi görüldüğünü aktaran Şahali, evlerde, araçlarda, işyerlerinde de hasarlar olduğunu, bunların da tespit çalışmalarının yapılacağını kaydetti.

“TAZMİNLERİN ERKEN YAPILMASI SORUMLULUĞUMUZ”

Geçmişte tazminler konusunda yaşanan gecikmenin bir daha yaşanmaması adına, ihtiyaç duyulan kaynağın temini için gerekli girişimlerin yapıldığını söyleyen Şahali, tazminlerin en erken zamanda yapılmasının kendilerinin sorumluluğu olduğuna işaret etti.

Şahali, doğal afet zararlarının giderlerinin karşılanması için bir fon oluşturulmasına ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, bu konuda en erken zamanda bir çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

Tarımsal üretim alanlarında meydana gelen zararlar için Genel Tarım Sigortası’nda bir fon bulunduğunu, ancak bu fonun kapsamının meydana gelmiş hasarın tamamını içerecek durumda olup olmadığının araştırılacağını, hangilerinin fon kapsamına gireceğinin değerlendirileceğini aktardı.

Genel Kurul’da daha sonra güncel konuşmalara geçildi.

ALTUĞRA: “ZEHİRLENİYOR MUYUZ?”

İlk olarak UBP milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, “Sağlıklı mı besleniyoruz, yoksa zehirleniyor muyuz?” konusunda yaptığı güncel konuşmada, sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekerek, günümüzde tüketilen meyve ve sebzelerin ne kadar sağlıklı olduğu konusunda ciddi endişeler bulunduğunu söyledi.

Hormonlu ve katkılı gıdaların zararlarına değinen Altuğra, bu gıdaların ciddi anlamda kanseri tetiklediğini, günümüzde ölüm sebeplerin çoğunun kanser nedeniyle meydana geldiğini vurguladı.

Sebzelerde limit üstü ilaç çıkmasını da eleştiren Altuğra, satışa sunulan sebzelerin denetimlerinin çok daha sık yapılması gerektiğini vurgulayarak, okullardaki kantinlerde satılan gıdalarla ilgili de ciddi önlemler alınması gerektiğini söyledi.

BESİM: “KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ İÇİN EKİP OLUŞTURDUK”

Sağlık Bakanı Filiz Besim de söz alarak, erken ergenliğe girme konusunda dünyada da ciddi denetim yapıldığını dile getirerek, sağlıklı beslenmek için denetimin şart olduğunu kaydetti.

Devlet olmanın gereğinin ticarileşmeden korumak ve denetlemek olduğuna dikkat çeken Besim, bugünden itibaren koruyucu sağlık hizmetleri konusunda bir ekip oluşturduklarını belirtti.

“DEVLET POLİTİKASI OLMALI”

Hastalıkları tedavi ederken, hasta olmadan gerekli önlemlerin alınmasının önemli olduğunu söyleyen Besim, birçok ülkenin organik tarıma geçtiğini, Sağlık Bakanlığı olarak gerekli çalışmaların yapıldığını fakat bunun bir devlet politikası olması gerektiğini söyledi.

Kantinlerde sağlıklı gıdaların satılması için mücadele edilmesi ve denetlenmesi gerektiğini dile getiren Besim, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği çerçevesinde sağlıklı gıdaların satışı konusunda gerekli girişimlerin yapılması gerektiğini kaydetti.

ŞAHALİ: “İLAÇ KULLANIMI KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMLERİ VERİLİYOR”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, gıda güvenliği konusunun çok hassas olduğuna dikkat çekerek, giderlerin azaltılması için eğitimin artırılması gerektiğini kaydetti.

Tarımsal araçların kullanımı ve tarımsal ilaçların doz kullanımı konusunda üreticilerin bilinçlendirildiğini ve her hafta üreticilere eğitim verildiğini dile getiren Şahali, tüketiciden çok üreticinin eğitiminin önemine vurgu yaptı.

Üreticilerin bilinçli bir şekilde üretim faaliyetlerini gerçekleştirmesi konusunda hassas olduklarını belirten Şahali, tarımda kullanılan kimyasalların sadece AB kriterlerine uygun olanların ülkeye girişini mümkün kılacak bir çalışmaları olduğunu anlattı.

Şahali, 1 Ocak 2019 itibarıyla tarımda kullanılacak kimyasalların tümümün sadece AB kriterlerine bağlı olacağını vurguladı.

