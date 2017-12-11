MECLİS'TE GÜNDEM POLİS

CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU TOPLANDI

POLİS ÖRGÜTÜ (KURULUŞ GÖREV VE YETKİLERİ) (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ ELE ALINIYOR

DENKTAŞ: “POLİSLERLE İLGİLİ YASA82 MİLYON 200 BİN TL KÜLFET GETİRECEK… GELİN BU ÖNERİYİ KOMİTEYE İADE EDELİM, KENDİLERİNE FARKLI BİR MENFAAT VEREBİLİR MİYİZ BUNU DAHA SAĞLIKLI ŞEKİLDE TARTIŞALIM”



Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Polis Örgütü Kuruluş Görev ve Yetkileri Değişiklik Yasa Önerisi ele alınıyor.

Bir grup polis, polis ailesi ve emekli polis de Genel Kurul Salonu’nda toplantıyı izliyor.



DENKTAŞ: “82 MİLYON 200 BİN TL KÜLFET GETİRECEK”



Öneriye ilişkin komite raporunun okunmasından sonra ilk sözü DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş aldı.

İki hafta önceki toplantıya seçim çalışmaları nedeniyle katılamadığını o nedenle bu yasa geçmedi diye polis örgütü nezdinde neredeyse düşman ilan edildiğini kaydeden Denktaş, içtüzükte yapılan değişiklikle böylesi dönemlerde Meclis faaliyetlerinin durdurulması gerektiğini söyledi.

Yasayla ilgili Başsavcılık görüşünü okuyan Denktaş, Başsavcılık’ın yazısında eşitlik ilkesine aykırılık yaratılacağının ifade edildiğini aktardı.

Denktaş, Başsavcılık görüşünde, yapılacak düzenlemenin kamu maliyesine yapacağı etkinin göz önüne alınmadığının ifade edildiğini de okudu.



“ZOR BİR MESLEK ANCAK…”



Komitenin mali açıdan külfet yaratılmayacağına ilişkin görüşü olsa da düzenlemenin 82 milyon 200 bin TL külfet getireceğini anlatan Denktaş, polislerin zor bir meslek yürüttüğünü ancak emeklilik yaşıyla oynanması halinde bunun tüm kamuya yansıyacağını dile getirdi.



“YAPILMASI GEREKEN EMEKLİLİK YAŞINI YUKARIYA ÇIKARMAK”



Denktaş, ülkede genel olarak yapılması gerekenin, emeklilik yaşını yukarı çıkarmak olduğunu da dile getirdi.

Düzenlemenin personel sayısı açısından da sorun yaratacağına işaret eden Denktaş, her eğitimin altı ay sürdüğünü, her defasında alınabilen öğrenci sayısının 60 olduğunu kaydetti.



“KOMİTEYE İADE EDELİM”



Denktaş “Gelin bu öneriyi komiteye iade edelim, kendilerine farklı bir menfaat verebilir miyiz bunu daha sağlıklı şekilde tartışalım” dedi.



“DİNLENMEYECEKSE BAŞSAVCILIK’TAN GÖRÜŞ İSTENMESİN”



Aksi halde gelecek hükümetin altından kalkılamayacak bir durumla karşı karşıya kalacağını dile getiren Denktaş, eğer dinlenmeyecekse Başsavcılık’tan artık görüş istenmemesini istedi.

Serdar Denktaş, gelecek nesillere karşı sorumluluğun görmezden gelinmemesi gerektiğini dile getirdi.



SİBER: “TMK'YLA İLGİLİ YASA MUTLAKA GEÇMELİ"



Denktaş’ın, seçim dönemi Meclis çalışmalarının durdurulması önerisi üzerine açıklama yapan Meclis Başkanı Sibel Siber, Meclis’te şu anda verimli bir ortam bulunmadığının doğru olduğunu ancak Taşınmaz Mal Komisyonu’yla ilgili yasanın mutlaka geçirilmesi gerektiğini söyledi. Siber, bu yasanın geçmesi için önümüzdeki Pazartesi günü Meclis’in toplanmasının önemli olduğunu kaydetti.



ÇAKICI: “MAKAM ARAÇLARI İÇİN PARA BULUNURKEN BUNUN İÇİN NASIL PARA BULUNMAZ?"

Ardından söz alan bağımsız milletvekili Mehmet Çakıcı, Denktaş’ın “uyduruk gerekçeler” sunduğunu savundu.



“Polislerle ilgili UBP sabıkalıdır” diyen Çakıcı, emeklilerle ilgili değişiklik yasa tasarısının UBP tarafından getirildiğini söyledi.



“Büyük otellere ve büyük gazinolara ilanihaye vergi muafiyeti verilirken, makam araçları için para bulunurken bunun için nasıl para bulunmaz?” diyen Çakıcı, hükümet icraatlarını eleştirdi.

“Benim tarafım bellidir” diyen Çakıcı, ezilenin ve çalışanın yanında olduğunu söyledi.



Bu konuda CTP’nin de suçlu olduğunu söyleyen Çakıcı, 2007’de CTP hükümetinin Emekli Sandığı Fonu’nu kapattığını kaydetti.



Çakıcı “Bugün o fon kalsaydı kimse emeklilik için para yok demeyecekti” şeklinde konuştu.

Kendisinin hükümete gelmesi halinde ilanihaye vergi muafiyetlerini kaldıracağını böylece finansal güç sağlayacağını dile getiren Çakıcı, hükümet icraatlarına eleştiriler getirdi.



Çakıcı, vatandaşı seçimlerde oy vermeye çağırdı ve “Oyum yasanın lehindedir” dedi.