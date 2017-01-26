Meclis Sayıştay Komitesi Esentepe Belediyesi’yle İlgili Raporu Onayladı

Toplantıda, Komite Başkanı CTP Milletvekili Tebberüken Uluçay, UBP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ali Pilli ve UBP Milletvekili Zorlu Töre de yer aldı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Komite Başkanı CTP Milletvekili Tebberüken Uluçay başkanlığındaki komite toplantısına davetli olarak Sayıştay Başkanlığı’ndan yetkililer de katıldı.

Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay Komitesi bugünkü toplantısında, “Esentepe Belediyesi’nin 2007 Mali Yılı Genel Sayıştay Denetim Raporu”nu görüştü ve oybirliği ile onayladı.