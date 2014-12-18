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Meclis Oturumuna Ara Verildi

Bütçe maratonunu sürdüren Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu’nun eylemi  nedeniyle saat 15.00 sıralarında ara verildi. Platform üyeleri, CTP Milletvekili Doğuş Derya’ya destek amacıyla  meclisin ziyaretçi bölümüne geldi. Burada ağızlarını siyah bantla kapatarak slogan atan ve pankart açan eylemcilere, bazı milletvekilleri de destek verdi. Eylemcileri salondan çıkartmak isteyen personel ile eylemciler arasında tartışma yaşanması üzerine oturuma 10 dakika ara verildi.

Meclis Oturumuna Ara Verildi

Bütçe maratonunu sürdüren Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu’nun eylemi  nedeniyle saat 15.00 sıralarında ara verildi. Platform üyeleri, CTP Milletvekili Doğuş Derya’ya destek amacıyla  meclisin ziyaretçi bölümüne geldi. Burada ağızlarını siyah bantla kapatarak slogan atan ve pankart açan eylemcilere, bazı milletvekilleri de destek verdi. Eylemcileri salondan çıkartmak isteyen personel ile eylemciler arasında tartışma yaşanması üzerine oturuma 10 dakika ara verildi.

18 Aralık 2014 Perşembe 13:55
Meclis Oturumuna Ara Verildi
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TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ PLATFORMU DERYA’YA DESTEK AMACIYLA MECLİS’TE EYLEM YAPTI

 Bütçe maratonunu sürdüren Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu’nun eylemi  nedeniyle saat 15.00 sıralarında ara verildi.

Platform üyeleri, CTP Milletvekili Doğuş Derya’ya destek amacıyla  meclisin ziyaretçi bölümüne geldi. Burada ağızlarını siyah bantla kapatarak slogan atan ve pankart açan eylemcilere, bazı milletvekilleri de destek verdi.

Eylemcileri salondan çıkartmak isteyen personel ile eylemciler arasında tartışma yaşanması üzerine oturuma 10 dakika ara verildi.

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