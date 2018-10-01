Meclis Önünde Zam Ve Pahalılık Protestosu… Uluçay Sendika Başkanlarıyla Görüştü

KAMU-SEN VE HÜR-İŞ'E BAĞLI SENDİKALARIN ÜYELERİ 3 SAAT İŞ BIRAKARAK TALEPLERİNİ MECLİS ÖNÜNDEN DİLE GETİRDİ

ATAN: “BU EYLEM SİYASİ DEĞİL, HALKIN İSYANINI DİLE GETİRİYOR. DİĞER SENDİKALAR NEYİ BEKLİYOR?”

YELTEKİN: “ZAMLARA, VURGUNA, TALANA KARŞI EYLEM GERÇEKLEŞTİRDİK. MECLİSİN ÖNÜNDE POLİS, İÇERDE KOKTEYL GÖRDÜK”

“BU HAFTA İÇİNDE ÇAĞRIMIZA YANIT GELMEZSE ASGARİ ÜCRET TESPİT MASASINI İŞGAL EDECEĞİZ”

Kamu-Sen ve Hür-İş'e bağlı sendikalar bugün Cumhuriyet Meclisi önünde eylem düzenleyerek, zamları ve pahalılığı protesto etti, 2018’in üçüncü asgari ücretinin belirlenmesi, denetimlerin artırılması taleplerini dile getirdi.

Hür-İş Başkan Vekili Ali Yeltekin, 104 bin kişinin asgari ücretinin üçüncüsünün belirlemesini beklediğini kaydederek, “Bu hafta içinde çağrımıza yanıt gelmezse Asgari Ücret Tespit Masası’nı işgal edeceğiz” diyerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na seslendi.

SENDİKA BAŞKANLARI KOL KOLA YÜRÜDÜ

Kamu-Sen ve Hür-İş'e bağlı sendikaların üyeleri bugün 09.00-12.00 arasında 3 saat iş bıraktı.

Üyeler sabah saatlerinde sendikalarında toplandı, davul eşliğinde yürüyüşe geçerek Asal Şube önünden Cumhuriyet Meclisi önüne ulaştı. Kalabalığın başını çeken sendika başkanları yürüyüşlerini kol kola gerçekleştirdi. Eyleme Tüketiciler Derneği de destek verdi.

Eylemde, "Zamları reddediyoruz", "Yaşanabilir bir ülke için hepinizi göreve davet ediyoruz", "Elimiz taşın altında ezildi, para baronları nerde?", "Milletvekili iseniz millet için çalışın", "Ülke yangın yeri. Tatiliniz nihayet bitti mi?" gibi pankart ve dövizler de taşındı.

MECLİS ÖNÜNE 4 KAZIK GETİRDİLER…

Meclis önüne üzerlerinde "akaryakıt zammı", "elektrik zammı", "gıda zammı" ile "maaşlar eridi" yazan 4 kazık getirildi.

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan ve Hür-iş Başkan Vekili Ali Yeltekin Meclis önünde üyelere seslendi.

Zamlara ve pahalılığa tepki gösteren sendika yetkilileri, muhalefetin de hükümetin de ülkenin refahı için çalışması gerektiğini vurgulayarak "Mücadelemiz sürecek" mesajı verdi.

Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık da, zamların normal zam değil “vurgun” olduğunu belirtti.

Işık, temel tüketim ürünlerinin yasa gereği denetime tabii mal ilan edilmesi ve tüketicilerin korunması gerektiğini ancak bunun yapılmadığını söyledi.

Açıklamaların ardından sendika yetkilileri Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ile görüşmek istedi.

Talebin olumlu karşılanmasıyla üyelere eylemin sonlandığına dair duyuru yapıldı ve eylem saat 11.00 sıralarında olaysız şekilde sona erdi.

MECLİS BAŞKANI ULUÇAY İLE GÖRÜŞTÜLER

Sendikaların başkanlarından oluşan heyet Uluçay’la görüşmek üzere Meclise girdi. Genel Kurulun sürmesi nedeniyle başkanlar yaklaşık 1 saat bekledi. Genel Kurulun kapanmasıyla Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay saat 11.15 sıralarında başkanları kabul etti.

Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

Görüşme sonrasında Kamu-Sen Başkanı Atan ve Hür-İş Başkan Vekili Yeltekin basına açıklama yaptı. Bu sırada Meclis bahçesinde olan Başbakan Tufan Erhürman da sendikacılarla tokalaştı, kısa süre sohbet etti.

ATAN’DAN SENDİKALARA TEPKİ: “BİZ EKMEK İÇİN, EMEKÇİ İÇİN UĞRAŞIRKEN ONLAR FARKLI YERLERDE FARKLI ŞEYLER DÜZENLİYOR. KINIYORUM”

Kamu-Sen Başkanı Atan, Meclis Başkanı ile görüşmelerinin gündemi, “pahalılık”, “zamlar” ve halkın durumu” olarak özetleyerek,“Meclis Başkanından inisiyatif almasını ettik. Özellikle döviz mağdurları, gıda denetimleri ve birkaç konu üzerinde gerekli girişimleri yapacağını, inisiyatif alacağını belirtti” şeklinde konuştu.

Atan, dövizin yükselmesinin “hiçbir önlem alınamaz” anlamına gelmediğini söyleyerek, “Herkes sıkıntı yaşıyor ama kendi bünyemizde de almamız gereken önlemler olmalıdır” dedi.

Atan, fiyat denetimlerinin, banka borçlarının veya faizlerinin yapılandırılmasıyla ilgili girişimlerin kendileri için önemli olduğunu kaydetti.

Bazı sendikacıların ve kesimlerin yaptıkları eylemleri, “siyasi” veya “popülist” olarak nitelendirdiğini söyleyen Atan, “Halk ezildi. Bizim grevimiz halkın isyanını dile getiriyor. Başka bir şeyi değil” dedi.

Sendikalara, “Daha neyi bekliyorsunuz?” diyerek seslenen Metin Atan, “Biz ekmek için, emekçi için uğraşırken sendikalar farklı yerlerde farklı şeyler düzenliyor. Bu sendikaları kınıyorum” şeklinde konuştu.

YELTEKİN: “ZAMLARA, VURGUNA, TALANA KARŞI EYLEM GERÇEKLEŞTİRDİK”

Hür-İş Başkan Vekili Ali Yeltekin, “Zamlara, vurguna, talana karşı eylem gerçekleştirdik. Kapının önünde polis, içerde de kokteyl gördük. Bunu protesto ediyorum. Biz polisi hak etmedik. Hiçbir icraat yapmayanlar, halka saygılı olmayanlar da kokteyli hak etmedi” dedi.

Meclis Başkanı ile görüşmelerine işaret eden Yeltekin, “Bugün en yüce makamın başı olan Sayın Uluçay ile görüştük. Kendisi geçmişte en uzun süre ana muhalefet olan partinin de mensubudur. Birkaç konuda beklentilerimizi dile getirdik. Sayın Başkanın bunları yaptıracak gücü yok ama Mecliste dillendirecek gücü var ” dedi.

Ekonomik kriz nedeniyle ülkede vurgun ve hırsızlık yaşandığını da savunan Ali Yeltekin, “Dövizin artması yaklaşık yüzde 20 civarında, marketlerdeki soygun yüzde 100’leri geçti. Hiçbir denetim yapılmıyor” şeklinde konuştu.

Hükümet edenlerden bazı siyasetçilerin, özel sektördeki ve kamudakileri karşı karşıya getirmek için adım attığını da savunan Ali Yeltekin, bunu protesto ettiğini söyledi, “Özel ve kamuda çalışanların hiçbir kavgası yok” dedi.

2018 yılının 3’üncü asgari ücretini belirlemek için çağrı yaptıklarını da belirten Yeltekin, “Hükümetten tıs yok. Enflasyonun 2019’da maaşlara ne kadar yansıtılacağı da muamma” şeklinde konuştu.

104 bin insanın asgari ücretin üçüncü kez belirlenmesini beklediğini kaydeden Yeltekin, “Eğer ilgili bakanlık asgari ücretle ilgili adım atmazsa biz Hür-İş olarak Asgari Ücret Tespit Masası’nı işgal edeceğiz” şeklinde konuştu.

Elektrik zammına da değinen Yeltekin, “El-Sen’in zammı hiçbir şekilde kabul etmediği bir ortamda hükümetin ‘Kıb-Tek’in yüzde 18’lik zam talebi var’ açıklaması neyin nesidir onu da anlayamıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeltekin, “Halkımız, geçmişte bir sokum ekmeğe muhtaç oldu. Fakirlik çekti, birçok badire atlattı. Mücadeleler verdi. O günleri geride bırakıldı, cumhuriyeti kuruldu. Aynı sefalet devam ediyor. Eskiden meclisimiz, milletvekillerimiz yoktu, zülüm vardı bunu kabul etmiştik. Peki şimdi ne var? Ne düşman var, ne zulüm… ama kendi kendimizi idare edemiyoruz. İdare ediyormuş gibi yapıyoruz” dedi.