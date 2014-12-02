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Meclis Komitesi Siyasal Partiler Yasa Önerisi’ni Madde Madde Görüşmeye Başladı

Meclis’te Anayasa, Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü, Siyasal Partiler Yasası ile Seçim ve Halkoylaması Yasası Değişikliklerini Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite,  Siyasal Partiler Yasa Önerisi’ni madde madde  görüşmeye başladı.

Meclis Komitesi Siyasal Partiler Yasa Önerisi’ni Madde Madde Görüşmeye Başladı

Meclis’te Anayasa, Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü, Siyasal Partiler Yasası ile Seçim ve Halkoylaması Yasası Değişikliklerini Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite,  Siyasal Partiler Yasa Önerisi’ni madde madde  görüşmeye başladı.

02 Aralık 2014 Salı 14:56
Meclis Komitesi Siyasal Partiler Yasa Önerisi’ni Madde Madde Görüşmeye Başladı
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Meclis’te Anayasa, Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü, Siyasal Partiler Yasası ile Seçim ve Halkoylaması Yasası Değişikliklerini Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite,  Siyasal Partiler Yasa Önerisi’ni madde madde  görüşmeye başladı.

Meclis Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün Asım Akansoy başkanlığında toplanan ve yasa önerisini madde made görüşmeye başlayan Komite, bundan sonraki toplantısını 5 Aralık’ta yapacak ve yasa önerisini görüşmeye devam edecek.

Bugünkü Komite çalışması Akansoy’un yanında Mustafa Arabacıoğlu, Mehmet Çakıcı, Tufan Erhürman, Hamza Ersan Saner ve Ömer S. Kalyoncu’nun katılımıyla gerçekleşti.  Komite toplantısına ayrıca Doğuş Derya ve Biray Hamzaoğluları da katıldı.

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