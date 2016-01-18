Meclis Komitesi, “Seçim Ve Halkoylaması Yasa Önerisi”ni Görüşmeyi Sürdürdü

YASA ÖNERİSİ, MİLLETVEKİLLİĞİ İÇİN ÜLKEDEKİ TÜM SEÇMENLERİN OY VERMESİNİ ÖNGÖRÜYOR

BAĞIMSIZ ADAYLAR LEHİNE DEĞİŞİKLİKLER İÇEREN YASA ÖNERİSİ KABUL EDİLİRSE, SEÇİM YASAKLARI DÖNEMİNDE ATAMAYA TEMEL TEŞKİL EDECEK SINAVLAR YAPILAMAYACAK

Anayasa, Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü, Siyasal Partiler Yasası ile Seçim ve Halkoylaması Yasası değişikliklerini hazırlamak ve görüşmek üzere Cumhuriyet Meclisi’nce oluşturulan geçici ve özel komite bugün, CTP Milletvekili Doğuş Derya başkanlığında yaptığı toplantıda, Seçim ve Halkoylaması Yasa Önerisi’nin genel görüşmesine devam etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Genel Kurul çalışmalarından sonra yapılan komite toplantısına Komite Başkanı CTP Milletvekili Doğuş Derya ve Komite Başkan Vekili DP UG Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu yanında komite üyeleri TDP Milletvekili Mehmet Çakıcı, UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, UBP Milletvekili Hamza Ersan Saner ve CTP Milletvekili Özkan Yorgancıoğlu katıldı.

Toplantıda ayrıca DP UG Milletvekili Menteş Gündüz ve CTP Milletvekili Armağan Candan da hazır bulundu.

YASA ÖNERİSİYLE NELER DEĞİŞECEK?

Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi, ilçe milletvekillerinin daimi ikametgahı belli bir süreden beri o ilçede bulunan kişiler arasından, ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seçmenlerinin tümünün vereceği oylarla seçilebilmesinin sağlanması yönünde düzenlemeler içeriyor.

Önerinin kabul edilmesi halinde, ilçe milletvekilleri daimi ikametgahı en az iki yıldan beri milletvekili adayı oldukları ilçede bulunan adaylar arasından, ülkedeki seçmenlerin tümünün oylarıyla seçilecek.

Yürürlükteki yasaya göre milletvekilliği seçimleri 5 ayrı ilçede yapılıyor ve seçmenler kendi ilçelerindeki milletvekilleri için oy verebiliyor.

BAĞIMSIZ ADAYLAR LEHİNE DEĞİŞİKLİKLER

Önerinin getirdiği ikinci önemli değişikliğin, şu anda uygulanan seçim sistemine göre seçilebilmeleri son derece güç olan bağımsız adayların seçilebilmesini nispeten olanaklı kılınması olduğu belirtildi.

Öneriye göre, karma oy kullanan seçmenler diledikleri sayıda adaya oy vermekte serbest olacak; bu serbesti sayesinde yalnızca bağımsız adaya veya bağımsız adayla birlikte birkaç siyasal parti adayına oy verilebilecek.

Yasa önerisiyle getirilen yöntemle, bağımsız adayların seçilmesi siyasal parti adaylarına oranla güç olsa da, yürürlükteki yasadaki bu güçlük bağımsız adaylar lehine nispeten hafifletilecek.

“SEÇİM YASAKLARI DÖNEMİNDE ATAMAYA TEMEL TEŞKİL EDECEK SINAVLAR YAPILAMAYACAK”

Öneriyle getirilen bir diğer önemli değişikliğin, seçim yasaklarının yürürlükte olduğu dönemde yalnızca atama yapılmasının değil, atamaya temel teşkil edecek her türlü sınavın yapılmasının da yasak kapsamına alınması olduğu belirtildi.