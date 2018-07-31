Meclis Komitesi, Salamis Karavan Kamp Tesisi’ne gözlem ziyaretinde bulundu

Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, bu sabah CTP Milletvekili ve Komite Başkanı Fazilet Özdenefe başkanlığında toplanarak, Salamis Karavan Kamp Tesisi’ne gözlem ziyareti gerçekleştirdi.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre komite, gündeminde bulunan; Ombudsman’ın, Kemal Çobanoğlu’nun Başvurusu Üzerine Hazırlanan Denetçi Raporu’nun yerinde değerlendirilmesi ve gözlem yapılabilmesi için Salamis Karavan Kamp Tesisi’ne gitti.

Komite üyeleri ve yetkililer, tesiste incelemelerde bulundu.

Komite ayrıca, muhtelif Ombudsman raporlarına ilişkin birkaç gözlem daha gerçekleştirdi. Komite, bu konular üzerindeki çalışmalarına bir sonraki toplantısında da ele almaya devam edecek.

Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin gözlem ziyaretine komite üyeleri CTP Milletvekili ve Komite Başkanı Fazilet Özdenefe, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu ve HP Milletvekili Erek Çağatay yanında Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, Şehir Planlama Dairesi Müdürü, Çevre Koruma Dairesi Müdürü ile Gazimağusa Kaymakamlığı, Yeniboğaziçi Belediyesi, Orman Dairesi ve Salamis

Kampçıları Koruma, Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği’nden (KAMP-DER) yetkililer katıldı.