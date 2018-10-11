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Meclis Komitesi Esnaf Ve Zanaatkarlar Odası Ve Bulaşıcı Hastalıklarla İlgili Yasa Çalışmalarını Ele Aldı

Meclis Komitesi Esnaf Ve Zanaatkarlar Odası Ve Bulaşıcı Hastalıklarla İlgili Yasa Çalışmalarını Ele Aldı

11 Ekim 2018 Perşembe 15:55
Meclis Komitesi Esnaf Ve Zanaatkarlar Odası Ve Bulaşıcı Hastalıklarla İlgili Yasa Çalışmalarını Ele Aldı

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yasa Tasarısı ve Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı’nı ele aldı.

Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, komite HP Milletvekili   Jale Refik Rogers Başkanlığı'nda toplandı.

Yürürlükte olan Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yasası’nın 1993 yılında yürürlüğe girdiği ve yasada esnaf-tüccar ve zanaatkâr-sanayici ayrımının yer almadığı, yasa tasarısının hem belirtilen ayrımın yapılması hem de Odanın federatif yapısının daha da güçlendirilmesi ve Odaya bağlı birliklerin çalışma usul ve esaslarını belirlenmesi için hazırlatıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca esnaf ve zanaatkâr işyerlerinin standartlarının Avrupa Birliği normları çerçevesinde yükseltmenin, adada bir çözüme gidilmesi halinde bahse konu işyerlerinin rekabet edebilme gücünü arttıracağı kaydedildi.

Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısının ise bugün genel görüşmesine başlandığı kaydedildi. Bu yasa tasarısının gerekçesinin ise “son yıllarda ülkede yayılmakta olan bulaşıcı hastalıkların önlenebilmesi ve kontrolü için yapılan çalışmalarda yaşanan sıkıntıları ve mevzuat yetersizliğini ortadan kaldırmak” olduğu belirtildi.

Yasa tasarısının yürürlüğe girmesi halinde ülke dışındaki bulaşıcı hastalıkların takibinin yapılabileceği, ülkede yayılmalarının etkin bir şekilde önlenebileceği kaydedildi.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına  davetli olarak,  Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Biyokimya Uzmanları Derneği, Belediyeler Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, AB Koordinasyon Ofisi, TIP-İŞ ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden  yetkililer katıldı.

Toplantıya UBP Milletvekilleri Menteş Gündüz ( Komite Başkan Vekili), Özdemir Berova ve  Resmiye Canaltay, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı.

 

Son Güncelleme: 11.10.2018 19:26
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