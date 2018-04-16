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Meclis İdari Komitesi, Müşavirliklerle İlgili İki Yasa Tasarısını Oy Çokluğuyla Kabul Etti

Cumhuriyet  Meclisi  İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesini tamamlayarak,  her iki tasarıyı da oy çokluğuyla kabul etti.

Meclis İdari Komitesi, Müşavirliklerle İlgili İki Yasa Tasarısını Oy Çokluğuyla Kabul Etti

Cumhuriyet  Meclisi  İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesini tamamlayarak,  her iki tasarıyı da oy çokluğuyla kabul etti.

16 Nisan 2018 Pazartesi 17:46
Meclis İdari Komitesi, Müşavirliklerle İlgili İki Yasa Tasarısını Oy Çokluğuyla Kabul Etti
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Cumhuriyet  Meclisi  İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesini tamamlayarak,  her iki tasarıyı da oy çokluğuyla kabul etti.

 

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre,  İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında bugün toplandı.

 

Komite toplantısına; Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, HP Milletvekili, Komite Başkanı Jale Refik Rogers, UBP Milletvekili Özdemir Berova, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli,  CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, HP Milletvekili Hasan Topal,  HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, UBP Milletvekili Dursun Oğuz, UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy  katıldı.

Komite toplantısında davetli olarak, Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Personel Dairesi, KTAMS, Kıbrıs Türk  Memur Sendikası ve Hür-İş’ten yetkililer de yer adlı.

Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısının genel gerekçesi şöyle:

“Üst Kademe Yöneticileri Yasası kuralları uyarınca ataması yapılan bir kamu görevlisi, görevden alınması halinde müşavir olmaktadır. Müşavir olan kamu görevlisine görev tevdi edilmemesi nedeni ile bu durum hem kamu görevinde yetişmiş kamu görevlisi eksikliğine  hem de müşavirlerin kendilerini verimsiz hissetmelerine neden olmaktadır.

Hazırlanan Üst Kademe Yöneticileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile üst kademe yöneticisi olarak görev yapmakta olan ve daha önce müşavir statüsü kazanmayan üst kademe yöneticilerinin görevlerinden alınmaları halinde, üst kademe yöneticisi olarak atanmadan önce bulundukları kadrolarda görevlendirilebilmeleri, bu  (Değişiklik) Yasası’nın yürürlüğe girdiği tarihten sonra  üst kademe yöneticisi olarak atanacak olan kamu görevlilerinin ise görevlerinden alınmaları halinde atanmadan önce bulundukları kadrolarda, o kadroların maaşı ile görevlendirilebilmeleri amaçlanmıştır.”

Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısının Genel Gerekçesi ise şu şekilde:

“Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında Yasa’da yapılan değişikliğe paralel olarak Kamu Görevlileri Yasası’nın 51’inci maddesinin (2)’nci fıkrasının (c) bendinin değiştirilmesine gerek duyulmuştur.”

Son Güncelleme: 16.04.2018 21:59
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