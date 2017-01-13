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13 Ocak 2017 Cuma 09:57

MECLİS HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, bugün toplandı.

MECLİS HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİ TOPLANDI
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 MECLİS HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİ TOPLANDI

 Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, bugün toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, saat 10:00’da UBP Milletvekili İzlem Gürçağ başkanlığında toplanan komite, gündeminde bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Arasında Tüketicilerin Korunması Konusundaki İşbirliği Protokolü Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesini tamamladı.

İlgili bakanlığın görevlileri de görüşlerini izah ettiği toplantıya, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, DP Milletvekili  Mustafa Arabacıoğlu, CTP Milletvekili Asım Akansoy ve UBP Milletvekili Erdal Özcenk katıldı.

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