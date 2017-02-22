Meclis Hukuk Siyasi İşler Komitesi Toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi, Sayıştay Üyeliği için yapılan başvuruları değerlendirdi ve oy birliği ile kabul etti.

SAYIŞTAY ÜYELİĞİ İÇİN YAPILAN BAŞVURULAR DEĞERLENDİRİLDİ

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi, Sayıştay Üyeliği için yapılan başvuruları değerlendirdi ve oy birliği ile kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ başkanlığında bugün saat 11.00’de toplandı.

Komite Sayıştay üyeliği için yapılan başvuruları değerlendirdi ve oy birliği ile kabul etti.

Komitede daha sonra, özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usuller ile hizmeti yerine getirecek kişi ve kuruluşların ruhsatlandırılmasına ve denetlenmesine ilişkin hususları belirleyen, Özel Güvenlik Hizmetleri Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesi tamamlandı.

Komite toplantısına CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay ve UBP Milletvekili Erdal Özcenk katıldı.