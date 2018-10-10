Meclis Hukuk Komitesi Gündemindeki Yasa Önerilerini Görüştü

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi, gündeminde bulunan “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Yasa Tasarısı”, “Sabıka Kaydının Silinmesi Yasa Önerisi” ve “Sabıka Kaydının Silinmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni görüştü.

Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, Meclis Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi, CTP Milletvekili Doğuş Derya başkanlığında bugün toplandı.

Komite, gündeminde bulunan, “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Yasa Tasarısı”, “Sabıka Kaydının Silinmesi Yasa Önerisi; (Öneri Sahibi UBP Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz, UBP Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy ve UBP Girne Milletvekili Özdemir Berova)” ve “Sabıka Kaydının Silinmesi (Değişiklik) Yasa Önerisini; (Öneri Sahibi: CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe) görüştü.

Komite toplantısında ilk olarak görüşülen Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Yasa Tasarısının genel gerekçesi şöyle:

“Seçimle veya atanma yoluyla göreve gelip kamu hizmeti görenlerin mal bildiriminde bulunmaları Anayasanın 73’üncü maddesi gereğidir. Hazırlanan bu yasa tasarısı ile Anayasanın gereği yerine getirilerek, kamu hizmeti görenler hakkında haksız mal edinilmesi durumunda cezai müeyyide uygulanması sağlanarak yolsuzluk ve haksız rant ile mücadele amaçlanmıştır. Bu amaçla hazırlanan yasa tasarısı sistematik bir şekilde mal bildiriminde bulunulmasını zorunlu kılarken, mal bildiriminde bulunmakla yükümlü kişilerin mal bildiriminde bulunup, bulunulmadığının takibini, mal bildiriminin şekil ile içerik açısından kurallara ve içeriğinde yer alan beyanların gerçeğe uygunluğunun denetim koşullarını da düzenleyerek haksız mal edinmenin önlenmesi hedefi gütmektedir. Siyasi ve kamu yaşamı içinde yolsuzluk ve rant kültürünün önüne geçebilmek için adalet, eşitlik, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerine dayanarak mevkinin kötüye kullanılmasını engellemek ve yapılacak denetimler ile gerektiğinde yaptırım uygulamak maksadıyla “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.”

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, daha sonra gündeminde bulunan, “Sabıka Kaydının Silinmesi Yasa Önerisi; (Öneri Sahibi UBP Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz, UBP Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy ve UBP Girne Milletvekili Özdemir Berova)” ve “Sabıka Kaydının Silinmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi; (Öneri Sahibi CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe)”ni birleştirerek görüştü ve yasa önerileri üzerindeki çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele alınmaya devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, öneri sahipleri UBP Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz, UBP Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, UBP Girne Milletvekili Özdemir Berova, CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Barolar Birliğinden yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundular.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi toplantısına, Komite Başkanı CTP Milletvekili Doğuş Derya, CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekili Erek Çağatay, HP Milletvekili Jale Refik Rogers, UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu ve UBP Milletvekili Yasemin Öztürk katıldı.