Meclis heyeti Strazburg’da...

CANDAN, SOSYALİST, DEMOKRAT VE YEŞİLLER GRUBU; SANER İSE AVRUPA MUHAFAZAKAR GRUBU TOPLANTILARINA KATILARAK KONUŞMA YAPTI

CANDAN VE SANER, ESPEN BARTH EIDE’YLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhuriyet Meclisi’ni temsilen CTP Milletvekili Armağan Candan ve UBP Milletvekili Ersan Saner’den oluşan heyet, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi (AKPA) İlkbahar oturumuna katılmak üzere Fransa’nın Strazburg şehrine gitti.

Meclis Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, 23-27 tarihlerinde gerçekleştirilecek oturumlara katılacak milletvekilleri dün, öncelikle partilerinin mensubu olduğu siyasi grup toplantılarına katıldı.

Candan, Sosyalist, Demokrat ve Yeşiller Grubu; Saner ise Avrupa Muhafazakar Grup toplantılarına katılarak birer konuşma yaptı ve grup üyelerine başta Crans-Montana’da gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı olmak üzere, Kıbrıs müzakerelerinde gelinen son aşama hakkında bilgi verdi.

Meclis heyeti dün ve bugün AKPA Genel Kurul toplantıları yanında komite toplantılarına da katıldı.

Bu çerçevede, her iki milletvekili de bugün gerçekleştirilen Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi toplantısına katıldı. Ayrıca CTP Milletvekili Candan, Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komitesi; UBP Milletvekili Saner ise Kültür, Bilim, Eğitim ve Medya Komitesi toplantılarında yer aldı.

EIDE İLE GÖRÜŞTÜLER

Meclis heyeti, AKPA üyesi BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs eski Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yle de görüştü.

Heyet ayrıca AKPA’da temsil edilen diğer ulusal meclis heyetleriyle ikili temaslarda bulundu.

Candan ve Saner’e, KKTC Strazburg Temsilcisi Növber Ferit Vechi ve İkinci Sekreter Deniz Kalyoncu da eşlik ediyor.