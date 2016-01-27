Meclis Heyeti KKTC’ye Döndü

SİBER: “DÜNYANIN EN UZUN SÜREN SORUNLARINDAN BİRİ OLAN KIBRIS SORUNUNA İKİ BÖLGELİ İKİ TOPLUMLU FEDERASYON TEMELİNDE ADİL BİR ÇÖZÜM BULUNMASI BÖLGE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, dünyanın en uzun süren sorunlarından biri olan Kıbrıs sorununa iki bölgeli iki toplumlu federasyon temelinde adil bir çözüm bulunmasının bölge için çok önemli olduğunu kaydetti.

Bağdat’ta düzenlenen İslam İşbirliği Parlamentolararası Birlik toplantısına katılan ve ardından Türkiye’de temaslarda bulunan Meclis Başkanı Siber ve milletvekillerinden oluşan heyet, dün akşam 21.00 sıralarında adaya döndü.

Siber, Ercan Devlet Havaalanı’nda düzenlediği basın toplantısında, KKTC’nin gözlemci üye statüsünde olmasına rağmen toplantıda konuşma yapma imkânı olduğunu, gerek heyetler arası görüşmelerin gerekse kendisinin Meclis Başkanı olarak yaptığı konuşmanın ve diğer ülke temsilcileriyle temasların Kıbrıslı Türkler açısından verimli olduğunu söyledi.



“ÖĞRENCİ SAYISININ ARTMASI İÇİN DAVETLER YAPTIK”



Toplantıda, İslam ülkelerinden öğrencileri KKTC’de eğitim almaya davet ettiklerini, parlamantolararası dostluk grupları oluşturulması çağrısında da bulunduklarını anlatan Siber, bazı küçük ülkelerin temsilcileriyle görüşme şansı da bulduklarını söyledi.



“Maalesef gittiğimiz bölge adeta kaynayan bir kazan” diyen Siber, bu tür ziyaretlerde adadaki huzurun önemini daha iyi anladıklarını, kimsenin göç etmesini arzulamadıklarını, her ülkenin her vatandaşının kendi ülkesi ve bölgesinde özgürce demokratik bir şekilde yaşamasına saygı duyulması gerektiğini ve bunu da yaptığı konuşmada belirttiğini söyledi.



“KARARLILIK AZİM VE İRADE ÖNEMLİ…”



Toplantıya terör, savaşlar ve göçlerin damga vurduğunu, katılan liderlerin bu konularda ortaya irade koyduklarını ifade eden Siber, liderlerin bu konularda birbirleriyle olan ilişkileri ve kararlılığının azim ve iradesinin önemli olduğunu kaydetti.



Siber, tüm bu konuları dile getirmenin yanı sıra, Kıbrıs’taki durum ve Kıbrıs Türklerinin pozisyonu hakkında konuşup, işbirliği çağrısı da ekledi.











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