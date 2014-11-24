Meclis Genel Kurulu'nda Tartışma

ÇAKICI’NIN SUNDUĞU YASA ÖNERİSİNİN İVEDİLİĞİ GÖRÜŞÜLÜRKEN TARTIŞMALAR YAŞANDI

YORGANCIOĞLU: “YARATILAN ADALETSİZLİĞİN DÜZELTİLMESİ İÇİN HAMLE YAPILMASI GEREKLİ AMA ZATEN BU TASARILAR MECLİS GÜNDEMİNDE... YAPILAN ÖNERİNİN NEREDEN FİNANSE EDİLECEĞİNİ SÖYLEMEMEK İŞİN KOLAYINA KAÇMAKTIR”

“BÜTÇEMİZİ ZORA SOKMADAN, ALT GELİR GRUPLARINA DAHA FAZLA ARTIŞ VEREREK, İKİ BAREM LİSTESİNİ YAKINLAŞTIRACAĞIZ. BEN OCAK AYINDA GEREĞİNİ YAPACAĞIM, OYALAMAYACAĞIM”

ÇAKICI: “GELİN GÖÇ YASASI’NI KALDIRALIM. SUNDUĞUM BİR DEĞİŞİKLİK YASASI DEĞİL, YASANIN TAMAMEN KALDIRILMASIDIR”

SOYER: “BU KONUDA BİZ ERKEN SEÇİM KARARI ALDIK. BİZ DAYATMAYI KABUL ETMEDİĞİMİZ İÇİN ERKEN SEÇİM KARARI GETİRDİK. ERKEN SEÇİM KARARIYLA HEPSİ KADÜK OLDU... YASADAKİ ADALETSİZLİK DEĞİŞMELİ”

ÇAVUŞOĞLU: “ÖNERİ ZATEN KOMİTEYE GİDECEK, ORADA DİĞER ÖNERİLERLE BİRLEŞTİRİLİP TARTIŞILABİLECEK ANCAK ÜLKENİN BÜTÇESİNİ YIKMADAN, DÖKMEDEN, GELECEK NESİLLERE DAHA İYİ BİR BÜTÇE BIRAKMAK GEREKLİ”

ÇELER: “CTP’NİN, DAYATMA PAKETLERE KARŞI ERKEN SEÇİME GİDİP BUNLARIN KADÜK OLMASINI SAĞLAMAK YERİNE, HALKI DA SENDİKALARI DA ARKASINA ALIP DİK DURMASININ DAHA İYİ OLACAK”

DENKTAŞ: “MUHALEFETTEYİZ DİYE ATIN GİTSİN, NASILSA İKTİDARA DA GELMEYECEKSİNİZ. AYAĞIMIZ YERE BASTIĞIMIZ GÜN KENDİ ÜLKEMİZİN EFENDİSİ OLABİLİRİZ”

“POPÜLİZM YAPILIYOR... SONRA, SONRASI YOK, SONRA DA AVUÇ AÇMA... BU MU İSTEDİĞİMİZ?”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, sendikaların Göç Yasası olarak nitelediği yasanın yürürlükten kaldırılması için TDP Milletvekili Mehmet Çakıcı’nın sunduğu yasa önerisinin ivediliği oy çokluğuyla reddedildi; ivedilik görüşülürken tartışmalar yaşandı.

ÇAKICI

TDP Lefkoşa Milletvekili Mehmet Çakıcı, göç yasası olarak nitelendirilen yasanın gerçekten kaldırılması isteniyorsa Meclis’e sunduğu yasa önerisine destek verilmesini istedi.

Çakıcı, “Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nı Yürürlükten Kaldıran Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresiyle ilgili yaptığı konuşmada, Türkiye’de bile eşit işe eşit ücret kavramının geldiğini belirtti. Çakıcı, ülkede Göç Yasası olarak isimlendirilen yasayla büyük bir adaletsizlik başladığını söyledi.

Göç yasasıyla kamuda 2011’den sonra işe alınanlar yanında KTHY ve CAS çalışanları ile 2009 öncesi devlete girenler arasında eşitsizlik ve adaletsizlik baş gösterdiğini anlatan Çakıcı, bu yasaya karşı 6 saatlik konuşma yaptığını hatırlattı.

Çakıcı, Kamu Görevlileriyle ilgili yasa meclisten geçerken yaşanan olaylara değinerek, şimdi bir tuzakla karşılaşmak istemediğini, çünkü KTHY çalışanları için hazırlanan yasaya ivedilik istenmediğini belirterek, “Göç Yasası’nın kaldırılmasını gerçekten istiyor musunuz?” diye sordu.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda sunduğu yasa önerisine ivedilik istemi sırasında konuşan Çakıcı, yasa geçtiğinde karşı duranların şimdi hükümette bulunduğunu ifade etti.

“Gelin Göç Yasası’nı kaldıralım. Sunduğum bir değişiklik yasası değil, yasanın tamamen kaldırılmasıdır” diyen Çakıcı, CAS çalışanlarının 137 kişi olduğunu ancak eski KTHY çalışanları için bulunan çözümün tümünü kapsamadığı için yeni sorunlar yaşanacağını belirtti.

Mehmet Çakıcı, yasanın kaldırılması için bir zaman verilmesini istedi ve kandırılmak istemediklerini söyledi.

“Bana göre herkesin pozisyonunun belli olması, Sayın Başbakan’ın da verdiği sözü yerine getirmesi lazım. Nasıl ki mitinglerde yürüdü, nasıl ki eşit işe eşit ücretin yanındaydı bunu göstermesi lazım” diyen Çakıcı, geçen Perşembe günü yapılan valizli eyleme işaret ederek “Ben görevimi yaptım, valizimi iade ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çakıcı, Göç Yasası’yla ilgili önceliklerinin değişiklik değil yasanın kaldırılması olduğunu yineledi.

“Bugünkü hükümetin UBP’den farklı olduğunu düşünmüyorum” diyen Çakıcı, yasanın ortadan kalkması için sundukları öneride, yasanın kalkması için 3 ay öngördüklerini belirtti ve herkesin samimi duruşunu halka göstermesi gerektiğini söyledi.

SOYER

CTP-BG Milletvekili Ferdi Sabit Soyer, söz konusu uygulamanın prensip olarak yanlış ve haksız olduğunu söyledi.

“Bu bir gerçektir, bunun muhakkak değişmesi lazım. Ama tek başına konunun tartışılır olması da bir faydadır” diyen Soyer, başka boyutlar da bulunduğunu kaydetti.

Soyer, Çakıcı’nın “samimiyetten” bahsettiğini belirterek, Çakıcı’nın yasa geçerken sözünü kesen Derviş Eroğlu iken, faturayı İrsen Küçük’e kestiğini ifade etti.

Yasanın 2009’da imzalanan protokol sonucu geldiğini; Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun Başbakan olduğu dönemde bu yasanın geldiğini belirten Ferdi Sabit Soyer’in konuşması sırasında UBP Milletvekili Ersin Tatar’ın yasayı CTP’nin de getirdiğini söylemesi ve izleyicilerden onay istemesi üzerine Soyer, “Bu adamın yaptığı terbiyesizliktir, kendini şiddetle kınarım” dedi.

“DAYATMAYI KABUL ETMEDİĞİMİZ İÇİN ERKEN SEÇİM KARARI ALDIK”

Soyer, “Bu konuda biz erken seçim kararı aldık. Biz dayatmayı kabul etmediğimiz için erken seçim kararı getirdik. Erken seçim kararıyla hepsi kadük oldu” diye konuştu.

Soyer, Tatar ile arasında yaşanan gerginliğin ardından konuşmasını sürdürdü ve yasanın Göç Yasası olarak tanımlanmasını kabul etmediğini çünkü kamuda çalışmayan herkesin ülkeden kaçmak mecburiyetinde mi olduğunu sordu.

Ancak yasadaki adaletsizliğin değişmesi gerektiğini vurgulayan Soyer, Çakıcı’nın kandırılmakla ilgili ifadelerini eleştirdi.

Benzer bir tasarının zaten Meclis Komitesi’nde yer aldığını hatırlatan Soyer, konunun ekonomik boyutunun da dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Soyer, “Esas olan bu sorun üzerinden siyasi tartışma ve çekişme yapmak değil, bu sorunu nasıl aşacağımızı konuşmamız lazım” dedi.

CTP-BG Milletvekili Soyer, “Kendi gelirimizle kendi giderimizi karşılayacak noktaya gelmek siyasetin temel noktası olmalıdır. Komitedeki tasarının görüşülmesi gerekir” dedi.

ÇAVUŞOĞLU

UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, çok önemli bir önerinin gündemde olduğunu, ülke siyasetinde değişikliklere yol açacak içerikte olduğunu söyledi.

“Bu yasa geçti de insanları farklı kategorilere koyduk da çok mu mutlu olduk” diyen Çavuşoğlu, ülkede emeklilik haklarında da yıllar itibarıyla birçok değişiklik yaşandığını; her değişiklikle bir öncekinden daha az hak verildiğini anlattı.

Çavuşoğlu, bütçe zorlukları yüzünden, benimsemeseler de Meclis’ten bazı yasaların geçtiğini belirtti.

CTP’nin bu yasa yüzünden erken seçim kararı aldığını ancak daha sonra gelenlerin yapılan düzenlemelerin ardından bir şeyler yapmak zorunda kaldığını kaydeden Çavuşoğlu, kimsenin kendi insanının düşmanı olmadığını söyledi.

Çavuşoğlu, tüm milletvekillerinin hassas olduğunu belirterek, Çakıcı’nın valizi iade ettiği söylemini de eleştirdi.

KTHY çalışanlarının sorunlarının artık topyekün bitmesi gerektiğini ifade eden Nazım Çavuşoğlu, sorumluluğun birbirlerinin üzerine atılarak bir yere varılamayacağını belirtti.

Popülizm yerine akılcı politika yapmak gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, muhalefette bulunsalar da akılcı davrandıklarını kaydetti. Çavuşoğlu, gelir gider dengesinin bir noktaya taşınması için her yapılanın iyice düşünülmesi gerektiğini belirtti.

UBP grubu olarak Angolemli ve Çeler’in sunduğu yasa önerilerini değerlendirdiklerini, yasanın değiştirilmesini desteklediklerini ancak Çakıcı’nın direkt yasayı kaldırmayı önerdiğini ve bunun yaratacağı yansımanın rakamsal boyutunu öngöremediklerini belirtti.

Çavuşoğlu, Çakıcı’nın sunduğu yasa önerisinin zaten komiteye gideceğini, orada diğer önerilerle birleştirilip tartışılabileceğini ancak ülkenin bütçesini yıkmadan, dökmeden, gelecek nesillere daha iyi bir bütçe bırakmak gerektiğini anlattı.

YORGANCIOĞLU

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, önlerinde şu anda iki öneri bulunduğunu belirterek, bu önerilerin daha önce de değişik biçimlerde sunulduğunu söyledi.

Komiteye gönderilen tasarıların sanki hükümetin engellemesi için gönderildiği gibi bir hava yaratılmaya çalışıldığını kaydeden Başbakan Yorgancıoğlu, yaratılan adaletsizliğin düzeltilmesi için hamle yapılması gerektiğini ama zaten bu tasarıların Meclis gündeminde bulunduğunu ifade etti.

Yorgancıoğlu, bazı milletvekillerinin “en çok biz istiyoruz”u göstermek için peşi sıra öneri sunduğu görüşünü ifade etti.

Yapılacakların bütçe olanakları çerçevesinde olması gerektiğini vurgulayan, bu tespitin ötesinde yapılacak her şeyin ülkenin geleceğini ipotek altına almakla eş anlamlı olacağını söyleyen Yorgancıoğlu, “Bu yasanın kaldırılmasının getireceği yük ne kadardır?” diye sordu.

Alt baremli dar gelirli gruplarının gelirinin az olduğunu ancak hükümete sürekli kamuya istihdam yapmayı telkin edilmesinin doğru olmadığını vurgulayan Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, yapılan önerinin nereden finanse edileceğini söylememenin işin kolayına kaçmak olduğunu belirtti.

Yorgancıoğlu, “Eğer bu ülkeyi kendimiz yönetmek istiyorsak ki inanıyorum ki istiyoruz, eğer birileri çok yüksek birileri düşük alıyorsa alacağımız tedbirler arasında bunu da gözeteceğiz” dedi.

İki barem tablosunun anomali yarattığını kaydeden Yorgancıoğlu, 6 ayda bunun düzeltilmesi için ne kadar kaynak gerektiğinin hesaplanması gerektiğini vurguladı ve “Bütçemizi zora sokmadan, alt gelir gruplarına daha fazla artış vererek, iki barem listesini yakınlaştıracağız. Ben ocak ayında gereğini yapacağım, oyalamayacağım” diye konuştu.

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, özel sektörde çalışanların haklarını da gözetmek gerektiğini, hükümetin sadece kamu çalışanlarını düşünemeyeceğini belirtti.

CTP’nin UBP’ye benzediği söylemlerini eleştirerek, bunun siyasetin istismar edilmesinin dik alası olduğunu kaydeden Yorgancıoğlu, ivediliğe olumlu oy vermeyi düşünmediklerini söyledi.

ÇELER

TDP Milletvekili Zeki Çeler de, CTP’nin dayatma paketlere karşı erken seçime gidip bunların kadük olmasını sağlamak yerine halkı da sendikaları da arkasına alıp dik durmasının daha iyi olacağını söyledi.

Çeler, birden çok öneri sunuldu diye TDP suçluymuş gibi gösterilemeyeceğini belirterek, “Dik durabilseydiniz bugün çok daha farklı olurdu” dedi.

Halkın artık dik duracak yönetimler istediğini vurgulayan Çeler, kendi evlerinin efendisi olmayı istediklerini belirtti.

Çeler, ivediliği olsa da olmasa da tasarı ve önerilerin görüşülmesinin sırasının komite başkanlarının elinde olduğunu belirterek, hükümet eğer samimiyle bu önerilerin de öncelikli görüşülebileceğini anlattı.

Zeki Çeler, eğer söz konusu yasa kaldırılmak istenseydi ilk günden başlansa bugüne kadar başarılı olunabileceğini belirtti.

Doğruları söylemekten yana olduklarını vurgulayan Zeki Çeler, “Eşit işe eşit ücret uygulamasını getirin, baremlerini doğrulayın, sosyal güvencelerini sağlayın, o zaman kimse kamuya gelmek istemeyecek” dedi.

Zeki Çeler, hükümete dik durma çağrısı yaptı.

DENKTAŞ

DP-UG Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanı Serdar Denktaş da bir yanlışı durdurmak için tartışılırken popülist davranılarak yeni bir yanlış yapıldığını söyledi.

Serdar Denktaş, yasanın “Göç Yasası” diye isimlendirilmesine ta başından karşı çıktıklarını belirterek, “bu yasa asla kamuya girişleri azaltmayacak” dediklerini ve haklı çıktıklarını kaydetti.

Şimdi bilerek kamuya girenlerin maaşlarının değiştirilmesi için yasanın kaldırılmasının konuşulduğunu ancak bunun kamu bütçesine ne kadar yük getireceğinin düşünülmediğini belirten Denktaş, “Hükümet bulsun ödesin deniyor. Nasıl bulacak TC’ye gidecek isteyecek ve biz alem ahkam devam edeceğiz. Burada birbirimize madik atmaya devam edeceğiz. Seyircilere bakarak konuşma yapan milletvekili var” diye konuştu.

Bu yaklaşımlarla hiçbir yere varılamayacağını kaydeden Serdar Denktaş, ülkenin bütçe ve imkanlarının belli şeyleri yapmalarını önlediğini vurguladı.

Kamuda ikilem olamayacağını ta baştan söylediklerini; kamu reformu ve teşkilat yasalarıyla bu yönde çalışmalar yapıldığını anlatan Denktaş, eylemler yapılıyor diye her şeyin yapılamayacağını söyledi.

“Muhalefetteyiz diye atın gitsin, nasılsa iktidara da gelmeyeceksiniz. Ayağımız yere bastığımız gün kendi ülkemizin efendisi olabiliriz” diyen Denktaş, göç yasası denilen yasanın protokol uyarınca hazırlandığını ancak amacına ulaşamadığını belirtti.

Hep birlikte o protokolün değişmesini tartışmak gerektiğini belirten Serdar Denktaş, esas yapılması gerekenlere odaklanılmasını istedi.

1976’dan beri ayakların yere basmadığı konularda herkesin özveri göstermesi, siyasilerin de, sendikaların da mentalitesinin değişmesi gerektiğini vurgulayan Denktaş, “Başka türlü kendi evimizin efendisi olamayız” dedi.

Denktaş, aynı konuda 5. yasa önerisinin sunulduğunu belirterek, popülizm yapıldığını kaydetti ve “Sonra, sonrası yok, sonra da avuç açma.. bu mu istediğimiz?” diye konuştu.

Denktaş’ın konuşmasının ardından ivedilik istemi oy çokluğuyla reddedildi. İvedilik istemine sadece TDP’liler olumlu oy kullandı.

Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra aynı konudaki yasa değişikliği için TDP Milletvekilleri Hüseyin Angolemli ve Zeki Çeler’in sunduğu önerinin ivedilik tezkeresi görüşülmeye başlandı.