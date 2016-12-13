Meclis Genel Kurulu’nda Sağlık Bakanlığı’nın Bütçesi Görüşülüyor

TATAR: “MESAİ SAATLERİ KONUSUNUN AKIL YOLUYLA VE UZLAŞI İÇİNDE ÇÖZÜLMESİ LAZIM”

ÇELER: “TOPLUM KENDİSİNE DİKKAT ETSİN, HASTA OLMASIN, DEVLET HASTANELERİNE DÜŞMESİN”

GÜLLE: “YENİ BİR HASTANE GEREKİYOR AMA BU SÜRE ALACAK.

DR. BURHAN NALBANTOĞLU’NA YENİ YATIRIMLARIN YAPILMASI ZORUNLUDUR”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 2017 Mali Yılı Bütçesi Yasa Tasarısı görüşmeleri çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı bütçesi ele alınıyor. Bütçe üzerine ilk sözü UBP milletvekili Ersin Tatar aldı. Tatar, Sağlık Bakanlığı’nın bütçedeki oranın yüzde 6.64 olduğuna işaret etti.

Dövizin yükselmesinin bu alanda da sıkıntı yaratacağından söz eden Tatar, ilaçların ithal edildiğini anımsattı ve ilaç ithalatındaki rakamın 70 milyon TL’yi geçtiğini söyledi.

Tatar, Girne-Değirmenlik dağ yolunda meydana gelen kazada yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Mesai saatleri konusunda toplumda yaşanan ikileme işaret eden Tatar, “Bunun akıl yoluyla ve uzlaşı içinde çözülmesi lazım. Sağlık hizmetlerinin aksamadan devam etmesini temenni ediyorum” dedi.

ÇELER

TDP milletvekili Zeki Çeler de, Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerine söz alarak, “Toplum kendisine dikkat etsin, hasta olmasın, devlet hastanelerine düşmesin” değerlendirmesini yaptı.

Sağlıktaki bütçenin yeterli olmadığını savunan Çeler, “Sağlığa ayırdığımız bütçe buysa, Sayın Sağlık Bakanı kendi başına bir şey yapamaz. Bir devletin Maliye Bakanlığı, tüm parasını cari transferlere ayırırsa bu halk özel hastanelere, özel eczanelere ve Güney’e giderse… buraları kapatalım, mahalleye gidelim” şeklinde konuştu.

GÜLLE

CTP milletvekili Ahmet Gülle, Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerindeki konuşmasına Türkiye’deki terör olayına değinerek başladı, üzüntüsünü dile getirdi.

Girne-Değirmenlik dağ yolunda meydana gelen ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazadan söz eden Gülle,bu kazadan sadece UBP-DP hükümetinin değil, kendilerinin de sorumlu olduğunu, herkesin sorumluluğu olduğunu söyledi.

Ahmet Gülle, “Siyaseti bazı konularda öz eleştiri yapmaya, evrensel değerlere sahip çıkmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Zor günlerden geçildiğini; ekonomik, sosyal, siyasi sorunlar olduğunu da belirten Gülle, “Son seçimden itibaren, 3’üncü hükümet modeliyle karşı karşıyayız. Yapısal sorunların çözümünde, kamuda, sağlıkta, eğitimde reform adına büyük beklentiler oluştu. Siyaset bu baskıyı üzerinde hissediyor” dedi.

Gülle, her alanda değişimin, yeni yapılanmanın kabullenilmesi gerektiğini vurguladı; bunun yapılmadığını söyledi.

Sağlık konusuna da değinen Gülle, kaygıları olduğunu dile getirdi.

Ahmet Gülle, sağlıkta eleştiriler olabileceğini ancak bütün branşlarda yapılan olumlu işlerin de görülmesi gerektiğini vurguladı.

“Vatandaşlar, sigortadan ve kamudan gelen haklarını nitelikli şekilde kullanamıyor” değerlendirmesini yapan Gülle,“Bunları gidermek sağlıktaki reformun hedefi olmalı. Kamuda her hastanın en iyi şekilde hizmet alabileceği bir yapıyı oluşturmaya, bunu yapmaya çalışmalıyız” dedi.

Kendi Sağlık Bakanlığı dönemindeki icraatları anımsatan Gülle, hükümete şu konularda uyarılarda bulundu:

“Sağlıkta ekip çalışması önemli. Sağlıkta otomasyon şarttır. Sağlık Fonu’nun doğru şekilde yönetilmesi gerek. Yeni bir hastane gerekiyor ama bu süre alacak. Dr. Burhan Nalbantoğlu’na yeni yatırımların yapılması zorunludur. Uyuşturucuyla mücadelenin sürekliliği olması gerek. Uyuşturucu gibi bir alanda güvenilir olan devlettir. Devlet bu işin içinde olmalı. Hekimlerin istihdamı konusunda Sınav Tüzüğü’yle ilgili ciddi eleştiriler var. Bu, dikkate alınmalı. Hastanelerdeki randevu sistemi devam etmeli.”

Gülle’den sonra CTP milletvekili Sahil İzbul söz aldı.