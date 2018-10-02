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Meclis Genel Kurulu’nda Milletvekilleri Güncel Konuşma Yapıyor

Meclis Genel Kurulu’nda Milletvekilleri Güncel Konuşma Yapıyor

02 Ekim 2018 Salı 10:20
Meclis Genel Kurulu’nda Milletvekilleri Güncel Konuşma Yapıyor

MECLİS GENEL KURULU (3)

EĞİTİM VE EKONOMİK DURUM DA GÜNDEME TAŞINDI

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda milletvekilleri güncel konuşma yapıyor.

İlk sözü alan UBP milletvekili Özdemir Berova, eğitimle ilgili konuştu.

BEROVA: “EĞİTİM YILI BEKLENTİMDEN ÇOK KÖTÜ AÇILDI”

Bakanlığı, rutin işleri yapamamakla suçlayan Berova, “Eğitim yılı beklentimden çok kötü açıldı” dedi.

“Eğitimde nasıl güven vereceksiniz” diyen soran Berova, “Bu kadar söz verirseniz bunları eylüle kadar yapamazsınız. Biz de size bunu sorarız. Bunu yapacağımızı söylemiştik” ifadelerini kullandı.

Okul, kitap, alt yapı, öğretmen eksiklikleri olduğunu söyleyen Berova, “Bugüne kadar ihaleye çıkılmış tek bir okul yok. Tek bir proje olmaması manidar. 2019’da da eğitime bitmeyen okullarla başlayacağız” şeklinde konuştu.

ÖZYİĞİT: “10 VE 2 MİLYON 200 TL KAYIP… 10 MİLYONLA TÜM ZORLUKLARA RAĞMEN TAMİRATLAR YAPILDI”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Berova’nın eleştirilerini yanıtladı.

Özyiğit, “Basında çok şeyler çıktı. Eminim herkes haberdardır. Bir kısım bilmezlikten geliyor ya da kasıtlı olarak öyle davranıyor. Bakanlığın bütçesinde TC kaynaklı 20 milyonluk tamirat, tadilat, onarım kalemi vardı. Bunun 10 milyonu kayıp. 2 milyon 200 TL’lik kitap basım kalemi vardı. O da sıfır. 10 milyonla tüm zorluklara rağmen tamiratlar yapıldı” açıklamasında bulundu.

10 milyon ve 2 milyon 200 TL’nin neden kayıp olduğunu soruşturduklarında sebebin “teknik” olarak gösterildiğini söyleyen Özyiğit, “Önümüzdeki günlerde sıkını kalkacak. Kaynaklar açıldı. Blokeler kalktıktan sonra çalışmalarımız peyder pey sürecek. Eğitimi tartışmaya başladık. Bu yıl, tartışma ve sonuç alma yılı olacak. Çocukların eğitimlerine en sağlıklı şekilde devam etmesi için de çalışmalarımız sürecek” dedi.

Özyiğit, okullar, kitap basımları, kırtasiye ve temizlik malzemesi alımları ve öğretmen istihdamı hakkında detaylı açıklama yaptı.

Okullar açıldığında öğrencilere dağıtılan ihtiyaç listesine de işaret eden Özyiğit, “Hangi okulun ambarında ne kadar kırtasiye vardı? Okul açıldığında bunlar çocuklara neden verilmedi? Bunları da araştırıyoruz” dedi.

Özyiğit, “Okullarda kayıt kabul parası diye bir işlem yoktur. Bunu velilere de söyledim. Okul müdürü okul aile birliği ile işbirliği yaparak kaynak bulabilir ama velililere para talep eden yazı göndermez” açıklamasında bulundu.

MANAVOĞLU: “AVANTAJLAR DOĞRU KULLANILMIYOR, ZENGİNLİKLERE RAĞMEN ÜLKE EKSİDE”

HP milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ekonomik durumla ilgili konuştu.

Manavoğlu, avantajların doğru kullanılmadığını, zenginliklere rağmen ülkenin ekside olunduğunu belirtti.

Manavoğlu, “ Bu durumdan çıkmamız için el birliğiyle çalışmalıyız. Vatandaşın, ülkenin yararına olacak yasalar konusunda birlikte çalışmalıyız. Muhalefet de hükümet de tasarrufa odaklanmalı. Pek çok reformu oy birliğiyle geçirmeliyiz. Değişimi hep birlikte istemeliyiz” dedi.

Son Güncelleme: 02.10.2018 13:26
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