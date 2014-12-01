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Meclis Genel Kurulu’nda, Bütçe Programı Onaylandı

Meclis Genel Kurulu’nda DP-UG’nin milletvekili sayınının azalmasından dolayı başkanlık divanında yeni oluşuna gidilirken, komite üyeliklerinde de değişiklik yapıldı.

Meclis Genel Kurulu’nda, Bütçe Programı Onaylandı

Meclis Genel Kurulu’nda DP-UG’nin milletvekili sayınının azalmasından dolayı başkanlık divanında yeni oluşuna gidilirken, komite üyeliklerinde de değişiklik yapıldı.

01 Aralık 2014 Pazartesi 11:43
Meclis Genel Kurulu’nda, Bütçe Programı Onaylandı
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DP-UG’NİN MİLLETVEKİLİ SAYISININ AZALMASIYLA BAŞKANLIK DİVANINDA YENİ OLUŞUMA GİDİLDİ; KOMİTE ÜYELİKLERİNDE DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

 Meclis Genel Kurulu’nda DP-UG’nin milletvekili sayınının azalmasından dolayı başkanlık divanında yeni oluşuna gidilirken, komite üyeliklerinde de değişiklik yapıldı.

Genel Kurul’da sunuşlar bölümünde onaylanan “Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun 4 Aralık tarihli Birleşim Gündemine İlişkin Kararı”na göre “Digitech İletişim Ltd'e Yapılan Stopaj Vergisi Uygulaması İle İlgili Meclis Araştırma Komitesi”nde oluşturulan rapor , 4 Aralık’ta görüşülecek.

“Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı’nın Üye Sayısı Değişen Siyasal Parti Grup Sayısına Göre Başkanlık Divanının Oluşumunun Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Kararı” doğrultusunda, üye sayısı değişen siyasal parti gruplarına göre Başkanlık Divanının yeniden oluşumu da onaylandı. Buna göre, CTP-BG ile UBP gruplarının sayısı aynı kalırken, milletvekili sayısı azalan DP-UG, İdare amirliğini koruyacak ancak bir divan katipliğini yitirecek.

Genel Kurul’da daha sonra üye sayısı değişen siyasal partilerin  gruplarına göre komitelerde üye sayılarının yeniden düzenlenmesi de oy birliği ile onaylandı. Buna göre CTP-BG ile UBP’nin komitelerdeki üye sayısı aynı kalırken, komitede iki üyesi bulunan DP-UG’nin üye sayısı bire düşecek.

“Demokrat Parti Ulusal Güçler Grup Başkan Vekilliğinin Komitelerdeki Temsiliyet Sayısının Değişmesi Sebebi İle Komite Üyeliklerinin Yeniden Belirlenmesine Ve Boşalan Bazı Komite Üyeliklerine Yeni Üye Görevlendirilmesine İlişkin Tezkeresi”doğrutusunda , İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nden Hüseyin Avkıran Alanlı’nın, Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nden Fikri Ataoğlu’nun, Sayıştay Komitesi’nden Fikri Ataoğlu’nun geri çekilmesi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite’den ise Hüseyin Avkıran Alanlı’nın geri çekilmesi ve Dilekçe ve Ombusman Komitesi’nde boşalan üyeliğe Menteş Gündüz’ün  görevlendirilmesi kararı alındı.

BÜTÇE PROGRAMI ONAYLANDI

Komiteden geçerek Genel Kurul’a gönderilen “2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nın çalışma programı da oy birliği ile onaylandı. Buna göre, 2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarı’nın  Genel Kurul’da görüşülmesine, 8 Aralık’ta başlanacak. Bütçe görüşmeleri, 18 Aralık’a kadar, haftasonları hariç kesintisiz sürecek. Görüşmeler saat 10.00’da başlayıp, bitene kadar devam edecek.

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Meclis Genel Kurulu’nda DP-UG’nin Milletvekili Sayınının Azalmasından Dolayı Başkanlık Divanında Yeni Oluşuna GidilirkenKomite üyeliklerinde De Değişiklik Yapıldı.
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