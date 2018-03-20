MECLİS GENEL KURULU’NDA BÜTÇE MARATONU… GKK VE SİVİL SAVUNMA BÜTÇELERİNE OYBİRLİĞİ

MECLİS GENEL KURULU’NDA BÜTÇE MARATONU… (4)

GKK VE SİVİL SAVUNMA BÜTÇELERİNE OYBİRLİĞİ

OĞUZ: “BİNE YAKIN UZMANIN HAKLARI KONUSUNDA AÇILIM YAPILMALI”

ARIKLI: “BAŞBAKAN ‘KALIN AYARDAN’ SONRA BANA EDEP VE AHLAK DERSİ VERMEYE ÇALIŞIYOR. BEN BU KONUDA DERS VEREBİLİRİM, MESLEĞİM BU”

TÖRE: “ÇOCUKLARA BAYRAK VE VATAN SEVGİSİ ÖĞRETMEK ÖĞRETMENLERİN DE BİZİM DE GÖREVİMİZ”

GÜNDÜZ: “OLUMLU OY KULLANACAĞIZ. BÜTÇE GÜNÜN KOŞULLARINA GÖRE, YETERLİ DEĞİL”

DENKTAŞ: “MAKAMA MESAJ GÖNDERMEKTEN VAZGEÇELİM…DÜNE KADAR HÜKÜMETTE BİRLİKTEYDİK. SİZ DE İMKANLARI BİLİYORSUNUZ”

ERHÜRMAN: “ORTAK BİR DİL, KARDEŞLİK DİLİ GELİŞTİRMEK ZORUNDAYIZ”

OĞUZ: “SİVİL SAVUNMA PERSONELİNİN RİSK ÖDENEĞİ ALINMASI İÇİN YASAL DÜZENLEME GEREK”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 279 milyon 50 bin TL olan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bütçesi ile 20 milyon 950 bin TL olan Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı bütçesi oy birliğiyle kabul etti.

OĞUZ

GKK bütçesi üzerine söz alan UBP milletvekili Dursun Oğuz, GKK bütçesinin hibeden oluştuğunu kaydederek, KKTC hükümetlerinin bu anlamda elinin kolunun bağlı olduğunu söyledi.

Oğuz, bine yakın uzmanın hakları konusunda açılım yapılması gerektiğini belirterek, hükümette oldukları dönemde yapılanları aktardı.

Oğuz, söz konusu düzenlemelerin personelin motivasyonu açısından önemli olduğunu söyledi.

ARIKLI

YDP milletvekili Erhan Arıklı da bütçe üzerine söz aldı.

Arıklı, “Başbakan bana ‘kalın ayar’ vermeye çalışmıştı. Bugün de edep ve ahlak dersi vermeye çalışıyor. Ben bu konuda ders verebilirim. Benim mesleğim bu” diyerek, Başbakanın açıklamalarını eleştirdi.

“Ben nazik bir insanım” diyen Arıklı, diğer milletvekilleri ile kurduğu seviyeli ilişkiyi Erhürman’la kuramadıklarını söyleyerek, “Ortamı geren sizsiniz, bundan vazgeçin” şeklinde konuştu.

Arıklı, GKK’daki uzmanlarla ilgili alınması gereken tedbirler olduğunu söyleyerek, bu insanların ciddi sorunları olduğunu aktardı.

TÖRE

Meclis Başkan Yardımcısı ve UBP milletvekili Zorlu Töre, GKK’nın personel, teçhizat gibi desteklere ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Töre, KKTC vatandaşı olmayanların, küçük yaştan beri burada olanların vatani görevini ülkede yapabilmesi için düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.

Töre, İskele’de geçtiğimiz gün yapılan Nevruz etkinliğine değinerek, “bazı kişilerin polisin görevini yapmasına engel olduğunu” söyledi.

Güzelyurt’ta düzenlenen Çanakkale Şehitleri’ni anma etkinliğine de değinen Töre, öğrencilerin burada bir şehidi başarılı şekilde canlandırdığını kaydederek, Eğitim Bakanlığı müsteşarının buradaki etkinlikle ilgili “Soruşturma başlatacağız” diye açıklama yapmasını eleştirdi.

Töre, geçmişte “Ey Ankara ne askerini, ne paranı ne de memurunu istiyoruz” diyen bir sendikanın da bu konuda etkinlikle ilgili olumsuz açıklamalar yaptığını belirterek,“Halkımız bunları tanımalı” dedi.

Zorlu Töre, “Çocuklara bayrak ve vatan sevgisi öğretmek öğretmenlerin de bizim de görevimizdir” vurgusunda bulundu.

GÜNDÜZ

UBP milletvekili Menteş Gündüz de Genel Kurulda GKK bütçesiyle ilgili söz aldı.

Gündüz, karasal güvenliğin yanı sıra denizlerdeki güvenliğin de önemli olduğunu belirterek, “GKK bütçesinde partimiz olumlu oy kullanacak ama bütçe günün koşullarına göre yeterli değil” dedi.

Gündüz, “Önce savunmamızı düşünmeye mecburuz” diyerek, “Keşke bu bütçeyi, personel, ekip, ekipman için artırabilseydik” şeklinde konuştu.

TATAR

UBP milletvekili Ersin Tatar, polis ve GKK’nın güçlendirilmesinin önemine değinerek, geçen dönemde, Dursun Oğuz’un girişimiyle, Maliye Bakanlığı ile istişare ile GKK personeline bazı hakların verilmeye çalışıldığını söyledi.

Tatar, “Meclis yaşanan sorunlara duyarlı” dedi.

Mal ve can güveliği, huzurun tesisi için doğru ve isabetli personel yetiştirilmesi kadar milli şuurun da önemli olduğunu belirten Tatar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın milli şuur konusunda doğru eğitim vermesi gerektiğini belirtti.

DENKTAŞ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş da bütçe üzerine söz aldı.

Denktaş,“İnsanlara kürsüden ‘Biz sizi düşünüyoruz’ selamı vermekten vazgeçin. Ayağımızı yorganımıza göre uzatalım. Eldeki imkanlar neyse o kullanılır. GKK’da büyük kesim uzman ve sözleşmeli personelden oluşuyor. ‘Subaya şu verilir, diğerlerine de verelim’ deniyor. Bunun sonu yok. Ama bizim topladığımız verginin sonu var. Şu anda verebileceğimiz buysa bileceğiz ki eldeki imkanlar bu. Dün hükümette beraberdik, imkanların ne olduğunu siz de biliyorsunuz. Makama mesaj göndermekten vazgeçelim” şeklinde konuştu.

ERHÜRMAN

Başbakan Tufan Erhürman da bütçe üzerine söz alarak, GKK’nın zor şartlarda görevini yerine getirdiğini ifade etti ve katkı sağlayan eleştiriler yapılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Yargı, polis ve GKK’daki mali haklardan söz ederken hassas olunması gerektiğini belirten Başbakan, “Bu konularda bir sonuç alırsak bunu paylaşalım. Buralardaki insanların bu konuşmalarla boşuna ümide kapılmasını, demoralize olmasını istemiyoruz” açıklamasında bulundu.

Töre’nin ve Arıklı’nın konuşmalarını da yanıtlayan Başbakan, “Ben 5 yıldır Meclisteyim. Seviyeli ilişki kurma konusunda kimseyle sorun yaşamadım. Sayın Arıklı ile ilgili de bu konuda sorun yaşamıyorum. Bir konuda ciddi hassasiyetim var. O da 22 Ocakla ilgili süreçtir. Ortak bir dil, kardeşlik dili geliştirmek zorundayız. Başka bir dil kullanılırsa tepkimi koymak zorundayım” dedi.

Türkiye’nin KKTC ile ilişkilerinin “ayar çekme” olarak değerlendirilemeyeceğini, bu yönde kelimeler kullanılamayacağını ifade eden Başbakan, Arıklı’nın bu konudaki açıklamalarını eleştirdi

Erhürman, “Sayın Erdoğan’la kapalı bir görüşme gerçekleştirdik. İzin almaksızın Sayın Cumhurbaşkanı ile konuştuklarımızı söyleyemem” şeklinde konuştu.

Erhürman,“TC ile ilişkiler ve ülkedeki kamplaşma konusunda hassas olalım. Yoka bu bize zarar verir” uyarısında da bulundu.

Erhürman’ın açıklamasının ardından GKK’nın bütçesi oybirliğiyle onaylandı. Ardından Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı bütçesi görüşüldü.

SİVİL SAVUNMA BÜTÇESİ

Sivil Savunma Bütçe üzerine sadece UBP milletvekili Dursun Oğuz aldı.

Oğuz, görev alanı yangın, sel gibi durumlar olan Sivil Savunma Teşkilat başkanlığı personelinin görev riski ödeneği olmadığını belirterek, bu yılki bütçeye bunun konulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Risk ödeneği alınması konusunda yasal düzenleme gerektiğini belirten Oğuz, hazırlanan ve Başbakanlığa gönderilen yasanın gündeme alınmasını istedi.

Oğuz’un konuşmasının ardından da Sivil Savunmanın bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul’da İçişleri Bakanlığı bütçesinin görüşülmesine geçildi.