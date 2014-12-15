Meclis Genel Kurulu’nda Bütçe Görüşmeleri: Sağlık Bakanlığı Bütçesi Görüşülüyor

SAĞLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİ GÖRÜŞÜLÜYOR

Meclis Genel Kurulu’nda Dışişleri Bakanlığı bütçesinin kabul edilmesinin ardından Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşülmeye başlandı.

SERDAROĞLU

Bütçeyle ilgili ilk sözü alan UBP Milletvekili Ergün Serdaroğlu, sağlığın toplumun her kesimi için önemli olduğunu anlattı.

Sağlığın sadece kamu servisi olmadığını anlatan Serdaroğlu, tüm sağlık kuruluşlarının hep birlikte ele alınması gerektiğini ifade etti.

Sağlıkta hem hizmet verenin hem de hizmet alanın mutlu olacağı bir sistem yaratılması gerektiğini ifade eden Serdaroğlu, yıllardır sağlığa öncelik verilmediğini, sağlıkta ciddi personel eksikliği bulunduğunu anlattı.

Kamuda çalışan hekimlerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini söyleyen Angolemli, eski ve yeni hekimler arasındaki maaş farkının çalışma barışını bozduğunu kaydetti.

Genel sağlık sigortasının hayata geçirilmesini ve özel hastanelerin denetlenmesini isteyen Serdaroğlu, acil servisin imkânlarının artırılmasını da talep etti.

Devlet çalışanlarının maaşları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini isteyen Serdaroğlu, döner sermaye konusunda sağlık yasası çıkarılmasını istedi.

Kanser savaş biriminin kurulması gerektiğini anlatan Serdaroğlu, koruyucu sağlık hekimliği konusuna önem verilmesi gerektiğini de belirtti.

Serdaroğlu, baz istasyonları ve kansere yol açan çevre sorunları hakkında gerekli çalışmaların yapılmasını da istedi.

ÇELER

TDP Milletvekili Zeki Çeler de, ilaç alımına ayrılan tutarın az olduğunu söyleyerek, gelişmiş ülkelerde yüzde 30 olan sağlık bütçesinden ilaca ayrılan payının, sağlık bakanlığı 2015 bütçesinde 1,37’ye denk geldiğini anlattı.

Devlet hastanelerindeki hizmetleri eleştiren Çeler, halkın bu hizmetleri yetersiz bulduğu için özel hastanelere ve yurt dışına gitmek zorunda kaldığını belirtti.

Meclisin önemli bölümü doktorlardan oluşurken, sağlıkta yaşanan sıkıntıların kabul edilebilir olmadığını anlatan Çeler, sağlığa daha fazla önem verilmesini istedi.

GÜRÇAĞ

TDP Milletvekili İzlem Gürçağ da konuşmasında, sağlığın mutlu yaşamın en önemli şartlarından olduğunu anlattı.

Girne Akçiçek Hastanesi’ndeki acil servisin yeterli olmadığını dile getiren Gürçağ, hastane servislerinin de yetersiz olduğunu ifade etti.

Hastanedeki personel kadrosunun genişletilmesi gerektiğini dile getiren Gürçağ, hastanedeki fizyoterapist sayısının yetersiz olması nedeniyle fizik tedavi isteyen hastalara çok ileri tarihe randevu verildiğini belirterek, fizyoterapist sayısının artırılmasını önerdi.

Girne Akçiçek Hastanesi’nde hemşire sayısının da az olduğunu ve bu hemşirelerin çok sık ve rotasyon çalıştığını ifade eden Gürçağ, sağlık ocaklarında hemşire ve doktor takviye edilmesi ile hem halka yerinde sağlık sunulması imkanı sağlanacağını, hem de devlet hastanelerinde yükün azalacağını anlattı.

Gürçağ, ülkede bilinçsiz ilaç kullanımına karşı gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

PİLLİ

UBP Güzelyurt Milletvekili Ali Pilli ise, hükümetin sağlık alanında hiçbir gelişme sağlayamadığını savundu.

Pilli, söz konusu bütçe ile sağlılıkta bir reform yapılamayacağını ifade ederek, hayata geçirileceği söylenen genel sağlık sigortasının hala yapılmadığını söyledi.

Sağlıkta acil çözüm isteyen bazı konular olduğunu dile getiren Pilli, devlet ve özeldeki tüm sağlık birimlerinde otomasyon sisteminin devreye girmesini istedi.

Onkolji hastanesinin yakında tamamlanacağını ancak içerisinde görev yapacak doktorların henüz belirlenmediğini ifade eden Pilli, acil servislerdeki hizmetlerin yetersiz olduğunu anlattı.

Acilde başka alanlarda uzman hekimlerin çalıştığını söyleyen Pilli, bu hekimler bu bölümde çalışmaya devam edecekse gerekli eğitime gönderilmesi gerektiğini belirtti.

Randevu sisteminde sorunlar yaşandığını dile getiren Pilli, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin tadilatla tamir edilecek durumda olmadığını, Lefkoşa’da yeni bir hastane inşa edilmesi gerektiğini belirtti.

Sağlık kadrosuna personel ve cihaz takviyesi yapılmasını da isteyen Pilli, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde verilen sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi gerektiğini anlattı.

Pilli, sağlıkta başarı için yerinde yönetimin zorunlu olduğunu ifade etti.

Devlette 2 MR cihazı olduğunu ve hastalara çok ileriki tarihlere randevu verildiğini anlatan Pilli, bunun kabul edilebilir olmadığını kaydetti.

Sağlıkta otomasyon sistemiyle ilaç sarfiyatının önüne geçilebileceğini anlatan Pilli, sağlık karnelerinin tek elden verilmesi ve bu sağlık karnelerinin fotoğraflı olması gerektiğini anlattı.

Sağlık karnesi ile ilaç sarfiyatı yanında hastanın sağlık takibinin de daha iyi yapılabileceğini dile getiren Pilli, karne sisteminin bir an önce hayata geçirilmesini istedi.

Konuşmasında Güzelyurt bölgesindeki sağlık merkezlerinin sorunlarına da değinen Pilli, bölgedeki doktor ve hemşire eksikliğinin had safhada olduğunu dile getirdi.

Cengiz Topel Hastanesi’nde 2 haftadır dâhiliye doktoru bulunmadığını ifade eden Pilli, bunun kabul edilebilir olmadığını kaydetti.

Pilli, eksiklik nedeniyle Lefkoşa Devlet Hastanesi’nden gelen dâhiliye doktorunun 9-13 saatleri arasında poliklinik hizmetlerini yerine getirdiğini, hastaneye yatması gerekenlerin Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne gelmek zorunda kaldığını belirtti.

Pilli, Cengiz Topel Hastanesi’nde hem ciddi ekipman, hem de personel eksiği olduğunu anlatarak, Cengiz Topel Hastanesi’nde çalışan doktorların neden kısa süre içinde hastaneden ayrıldığının araştırılması gerektiğini söyledi.