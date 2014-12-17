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Meclis Genel Kurulu’nda Bütçe Görüşmeleri

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeye bugün İçişleri Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü bütçeleriyle devam ediyor.

Meclis Genel Kurulu’nda Bütçe Görüşmeleri

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeye bugün İçişleri Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü bütçeleriyle devam ediyor.

17 Aralık 2014 Çarşamba 11:40
Meclis Genel Kurulu’nda Bütçe Görüşmeleri
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BUGÜN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE POLİS BÜTÇELERİ GÖRÜŞÜLÜYOR

GERİYE DÖNÜK ALACAKLARINI BEKLEYEN EMEKLİLER DE MECLİS’İ İZLİYOR

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeye bugün İçişleri Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü bütçeleriyle devam ediyor.

Genel Kurul, Meclis Başkanı Sibel Siber başkanlığında saat 11.10’da toplandı.

Bütçe görüşmelerini Emekli Dernekleri Eşgüdüm Komitesi’nden bir heyet de izliyor. Heyet tarafından bütçe görüşmelerini takip eden basın mensuplarına dağıtılan yazılı açıkamada emeklilerin geriye dönük alacaklarına işaret edilerek, hükümet ve yetkililer bu konuda gereğini yapmaya çağırıldı.

Meclis Genel Kurulu’nda ilk olarak 181 milyon 561 bin 773 Tl’lik İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülmeye başlandı.

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