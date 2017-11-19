Meclis Genel Kurulu Yarın Toplanacak

Saat 10.00’da başlaması beklenen Genel Kurul toplantısında, Bakanlıkların Kuruluş İlkeleri (Değişiklik) Yasa Önerisi, Geçici Personel Yasa Önerisi, Kamu Çalışanlarının (Maaş+Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik No:2 ) Yasa Önerisi ile Dilekçe ve Ombudsman Komitesinin Sevim Süreç’in dilekçesine ilişkin Komite Kararına Toplumcu Demokrasi Partisi Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli’nin itirazına ilişkin rapor ele alınacak.

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