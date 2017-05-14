Meclis Genel Kurulu Yarın Toplanacak

TOPLANTIDA KKTC-TC ARASINDA İMZALANAN BAZI İŞBİRLİĞİ PROTOKOLLERİNİN ONAY YASA TASARILARI GÖRÜŞÜLECEK

VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLER YASA TASARISI İLE SAYIŞTAY VE OMBUDSMAN KOMİTELERİNİN BAZI RAPORLARI DA YARINKİ TOPLANTININ GÜNDEMİNDE

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanıyor.

Meclis’in saat 10.00’da başlaması beklenen toplantısında, sunuşların ardından özel gündemde Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin görüşerek onayladığı 3 yasa tasarısına ilişkin raporu ve ardından da komitelerden gelen tasarı ve öneriler ele alınacak.

Özel gündemde “Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı arasında Tarımsal Araştırma Alanında İşbirliği Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı; KKTC Hükümeti ile TC Hükümeti Arasında İşgücü Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı ile KKTC Hükümeti ile TC Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı” görüşülecek.

Toplantıda daha sonra “Veteriner Tıbbi Ürünler Yasa Tasarısı”, Sayıştay Komitesi’nin Birleştirilmiş Çatalköy Belediyesi 2006 ve 2007 Mali Yılı Sayıştay Denetim Raporu’na ilişkin raporu; Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin Aygün Gazinocu, Ertaç Hazer, Yalçın Cemal ve Erkut Özgöray’ın başvuruları üzerine hazırladığı raporlar da ele alınacak.