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23 Nisan 2017 Pazar 07:39

Meclis Genel Kurulu Yarın Toplanacak

Meclis Genel Kurulu Yarın Toplanacak
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.

Genel Kurul’un saat 10.00’daki toplantısının gündeminde bir yasa önerisi, bir yasa tasarısı ile Dilekçe ve Ombudsman Komitesinin üç raporu bulunuyor.

Gündemdeki öneri, tasarı ve raporlar şöyle:
“2017 Haziran Ara Seçimlerinin İptal Edilmesi (Geçici Kurallar) Yasa Önerisi, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Yasa Tasarısı, Dilekçe ve Ombudsman Komitesinin; Kemal Tek’in başvurusu üzerine hazırlanan denetçi raporuna ilişkin raporu; Kıbrıs Türk Emekçi Dernekleri Koordinasyon Konseyinin başvurusu üzerine hazırlanan denetçi raporuna ilişkin raporu ve Alev Boytam’ın başvurusu üzerine hazırlanan denetçi raporuna ilişkin raporu.”

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