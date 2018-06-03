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Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.

Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.

03 Haziran 2018 Pazar 07:06
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.

Saat 10.00’da başlayacak Genel Kurul toplantısında ilk olarak,   Yayın Yüksek Kurulu’nun 2018 Mali Yılı Bütçe Tasarısı özel gündem maddesi olarak ele alınacak.

Komitelerden gelen tasarı ve öneriler gündemi başlığı altında ise;  Taşınmaz Mal (Tasarruf ve Kıymet Takdiri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kamu Görevlileri Değişiklik Yasa Tasarısı, İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Anayasa’nın 159’uncu Maddesinin 1’inci fıkrasının (b) Bendi  Kapsamına  Giren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre, Mülkiyet Hakkı Herhangi Bir Gerçek veya Devlet Dışındaki Tüzel Kişiye Ait Olmayan ve Tasarruf Hakkı  Halen   Bir Gerçek veya Tüzel Kişiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’ne Ait Bulunan Taşınmaz Mallar Üzerindeki Hakların Devri ve Kaydedilmesi (Değişiklik)  Yasa Tasarısı var.

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Genel Kurul toplantısının Sözlü Sorular bölümünde ise, Yeniden  Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın  2017 yılında dönemin Bakanlar Kurulu tarafından İTEM Yasası kapsamından çıkarılarak Taşınmaz Hazine Malları Yasası kapsamına alınan arazilere ilişkin sözlü sorusu, UBP Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy’un Gönyeli Belediyesi tarafından yapılan üst geçit ile ilgili sözlü sorusu, yine Hasan Taçoy’un  Girne yolu ile ağır vasıta ağırlık ölçüm cihazlarına ilişkin sorusu bulunuyor.

Toplantıda güncel konuşmaların yapılması da bekleniyor.

 

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Son Güncelleme: 03.06.2018 10:44
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