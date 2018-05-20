Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

Genel Kurul gündeminde; “Ercan Havaalanı Yer Hizmetleri Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yasa Tasarısı”, “Kıbrıs Türk Sanayi Odası (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Lefkoşa Kazasına bağlı Alayköy’de Salih Hamitoğlu Adına Kayıtlı Koçan No.802 (Yeni) Pafta No:S30.C06.A.4 Köy İçi Ada/Blok 161 Parsel:10’da Kain 301.00 metre kare Alanındaki Arazi İçerisinde Bulunan Emlakin İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı”nın üçüncü görüşmesi bulunuyor.
Genel Kurul gündeminde; “Ercan Havaalanı Yer Hizmetleri Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yasa Tasarısı”, “Kıbrıs Türk Sanayi Odası (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Lefkoşa Kazasına bağlı Alayköy’de Salih Hamitoğlu Adına Kayıtlı Koçan No.802 (Yeni) Pafta No:S30.C06.A.4 Köy İçi Ada/Blok 161 Parsel:10’da Kain 301.00 metre kare Alanındaki Arazi İçerisinde Bulunan Emlakin İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı”nın üçüncü görüşmesi bulunuyor.