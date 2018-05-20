Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102410
ALTIN
186.636
DOLAR
4.4877
STERLİN
6.0395
EURO
5.2816
Lokmacı Kara Kapısı’nda tutuklandı
23 YAŞINDAKİ GENÇ TUTUKLANDI
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
25 yaşında hayatını kaybetti
25 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
Su tankeri uçurumdan devrildi
Son Dakika
SU TANKERİ UÇURUMDAN DEVRİLDİ
banner256

Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 10.00’da toplanacak.

Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 10.00’da toplanacak.

20 Mayıs 2018 Pazar 07:31
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

banner277
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 10.00’da toplanacak.

Genel Kurul gündeminde; “Ercan Havaalanı Yer Hizmetleri Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yasa Tasarısı”, “Kıbrıs Türk Sanayi Odası (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Lefkoşa Kazasına bağlı Alayköy’de Salih Hamitoğlu Adına Kayıtlı Koçan No.802 (Yeni) Pafta No:S30.C06.A.4 Köy İçi Ada/Blok 161 Parsel:10’da Kain 301.00 metre kare Alanındaki Arazi İçerisinde Bulunan Emlakin İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı”nın üçüncü görüşmesi bulunuyor.
 

Son Güncelleme: 20.05.2018 10:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ani ölüm
Ani ölüm
Seçim Haberleri... Dp Ltb Başkan Adayı Eroğlu, Bazı Sivil Toplum Örgütlerini Ziyaret Etti
Seçim Haberleri... Dp Ltb Başkan Adayı Eroğlu, Bazı Sivil Toplum Örgütlerini Ziyaret Etti
Su tankeri uçurumdan devrildi
Su tankeri uçurumdan devrildi
22 Mayıs Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü… Etkinlikler Düzenleniyor
22 Mayıs Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü… Etkinlikler Düzenleniyor
Yerel Seçimler... Sandık Seçmen Listeleri Askıya Alındı... 26 Mayıs’a Kadar Askıda Kalacak Listelere 7 Gün İçinde İtiraz Ve Başvuru Yapılabilecek
Yerel Seçimler... Sandık Seçmen Listeleri Askıya Alındı... 26 Mayıs’a Kadar Askıda Kalacak Listelere 7 Gün İçinde İtiraz Ve Başvuru Yapılabilecek
Denktaş'ın sağlığı iyi
Denktaş'ın sağlığı iyi
Meral Akıncı, Kadınlar Futbol Dostluk Maçının Kupasını verdi!
Meral Akıncı, Kadınlar Futbol Dostluk Maçının Kupasını verdi!
"Cumhurbaşkanı Akıncı Yurda Döndü"
"Cumhurbaşkanı Akıncı Yurda Döndü"
DAÜ Belgesel Günleri yedinci yılını kutluyor
DAÜ Belgesel Günleri yedinci yılını kutluyor
Erhürman, amatör kadın futbol takımlarının maçını izledi
Erhürman, amatör kadın futbol takımlarının maçını izledi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim