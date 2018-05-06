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Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.

Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.

06 Mayıs 2018 Pazar 06:27
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.

Genel Kurul’un saat 10.00’da başlayacak toplantısında, Lefkoşa Kazasına Bağlı Alayköy’de Salih Hamitoğlu Adına Kayıtlı Koçan No.802 (Yeni) Pafta No: S30.C06.A.4, Köy İçi Ada/Blok:161 Parsel: 10’da Kain 301.00 m2 Alandaki Arazi İçerisinde Bulunan Emlakın İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı görüşülecek.  

Genel Kurul, Sayıştay Komitesi’nin ETİ (Endüstri, Ticaret ve İşletmecilik) Ltd Şirketi’nin 1992, 1993, 1994 ve 1995 Yıllarına Ait Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporu’na ilişkin ve Vakıflar İdaresi’nin Lara Beach Diye Bilinen Kumsal Plaj ve Çevre Arazilerinin Turistik Yatırım Amaçlı olarak 30 Yıl Süre ile Kiralanmasına İlişkin Çıkılan İhale Hakkında Sayıştay Denetim Raporu’na ilişkin raporları da ele alacak.

Genel Kurul’un gündeminde Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin Yayın Yüksek Kurulu Üyeliği Adaylarının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu da bulunuyor. 
 

Son Güncelleme: 06.05.2018 09:37
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