MECLİS GENEL KURULU YARIN TOPLANACAK

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 10.00’da toplanacak.

Meclis Genel Kurulu’nun yarinki gündeminde Sayıştay Komitesi’nin, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) tarafından Bumerang Travel Club Ltd.’e (Cratos Premium Hotel) elektrik enerjisi tüketimleri üzerinden teşvik indirimi uygulaması sürecine ilişkin Sayıştay denetim raporu (S.R.No.290/5/2017)’na ilişkin rapor bulunuyor.

Ayrıca Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin, Ergin Ersoy’un başvurusu üzerine hazırlanan (O.B.R.No.59/5/2017), Tahir Gökçebel’in başvurusu üzerine hazırlanan (O.B.R.No.8/1/2018) ve Adil Şeytanoğlu’nun başvurusu üzerine hazırlanan (O.B.R.No.9/1/2018) denetçi raporuna ilişkin raporlar görüşülecek.