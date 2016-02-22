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Meclis Genel Kurulu Trafik Dairesi Yasa Tasarısı Komiteye Geri Gönderildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda , Komite Başkanı Ahmet Gülle’nin önerisi üzerine Trafik Dairesi Yasa Tasarısı oy birliğiyle komiteye geri gönderildi.

Meclis Genel Kurulu Trafik Dairesi Yasa Tasarısı Komiteye Geri Gönderildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda , Komite Başkanı Ahmet Gülle’nin önerisi üzerine Trafik Dairesi Yasa Tasarısı oy birliğiyle komiteye geri gönderildi.

22 Şubat 2016 Pazartesi 15:19
Meclis Genel Kurulu Trafik Dairesi Yasa Tasarısı Komiteye Geri Gönderildi
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TRAFİK DAİRESİ YASA TASARISI KOMİTEYE GERİ GÖNDERİLDİ

 Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda , Komite Başkanı Ahmet Gülle’nin önerisi üzerine Trafik Dairesi Yasa Tasarısı oy birliğiyle komiteye geri gönderildi.

Meclis Genel  Kurulu Dernekler Yasa Tasarısı’nın ardından Trafik Dairesi (Kuruluş, Görev, ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı’nı ele aldı.

Tasarının görüşülmesi Komite Başkanı Ahmet Gülle’nin Komite raporunu sunmasıyla başladı.

Komite Başkanı Gülle,  raporu okumasının ardından  tekrar söz alarak  Komite’nin  Daire oluşturulurken ilgili tüm tarafları  dinlediğini, görüş ve önerilerini aldığını ancak, tasarı  Meclis’e sevk edildikten sonra bir sendikanın sıkıntı yaratabileceğini düşündüğü bazı maddelerle ilgili endişelerini dile getirdiğini kaydetti.

Gülle, bu endişeleri Komitenin haklı bulduğunu belirterek, ileride oluşabilecek sorunların ortadan kaldırılması için tasarıda değişiklik yapmak için tasarıyı komiteye geri çekmeyi önerdi.

SERDAR DENKTAŞ

DP-UG Genel Başkanı Serdar Denktaş söz alarak  tasarının geri çekilmesine itirazları olmadıklarını belirterek, kendisi de bir öneride bulunmak istediğini  kaydetti.

Denktaş, yeni kurulacak dairenin müdürlük atamasının kamu reformunda öngörülen şekilde üçlü kararnameden çıkarılmasını önerdi.

Öneri oy birliğiyle kabul edilerek, tasarı da yeniden görüşülmek üzere Komite’ye gönderilmiş oldu.

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