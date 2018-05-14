Meclis Genel Kurulu Toplantısında Sayıştay Komitesi’nden Gelen 2 Rapor da Ele Alındı!

Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında, TAK bütçesinin onaylanmasının ardından Sayıştay Komitesi’nden gelen iki rapor da ele alıncı.

Sayıştay Komitesi’nin, Maliye Bakanlığı, Gelir ve Vergi Dairesi Bilgisayar Uygulama Yazılım ile Bilgisayar ve Muhtelif Çevre Birimleri İhalesiyleİlgili Sayıştay Denetimiyle ilgili raporunu Komiten Başkanı Faiz Sucuoğlu okudu.

TAÇOY

İlk söz alan UBP Milletvekili Hasan Taçoy, sayıştay raporuna göre devletin zarara uğratıldığının görüldüğünü ifade etti.Taçoy, ne şema ne de uygulama olarak söz konusu yazılımla hizmet verildiğini belirtti.

TATAR

UBP Milletvekilli Ersin Tatar da söz alarak “Biz bugün 20 sene önceki olayı konuşuyoruz. Sayıştaylık önemli işler yapılıyor ama dosyalar zamanında görüşülmeli” dedi.

Tatar, gerektiğinde devletin şartname ve sözleşme hazırlanması konusunda hizmet satın alması gerektiğini belirtti.

BEROVA

UBP Milletvekili Özdemir Berova, Meclis çatısı altında sayıştay raporlarının görüşüleceği komitenin oluşturulmasının ve bunun daimi olmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Berova, şartname ve sözleşmelerin uzmanlar tarafında hazırlanması gerektiğini kaydederek, “Yapılacak ihalelerde bunu dikkate almalıyız” dedi.

Özdemir Berova, hükümete otomasyon konusunda adım atması için de çağrı yaptı.

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Sayıştay Başkanlığı’nın eksiklikleri konusunda konuşarak, Sayıştay Başkanını da eleştirdi.

Sayıştaylığın daha etkin hale gelmesi için yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirten Arıklı, hükümet programında bununla ilgili bir ifade göremediğini söyledi.

Arıklı, ne komitenin ne de Meclis’in gecikmiş bu tür raporlarla vakit harcamasının doğru olmadığını kaydetti.

Poliste, sağlıkta ve benzer alanlarda istihdama gerek olduğunu, seçim dönemi nedeniyle yine kapı arkasından işe alımlar yapıldığını belirten Arıklı, “Biz de burada 23 yıllık raporu görüşüyoruz” dedi.

SUCUOĞLU

UBP Milletvekili ve Komite Başkanı Sucuoğlu, yasa değiştirilirse yeni durumların söz konusu olabileceğini, 1998’de olan yolsuzluk iddiasını gündeme getirme, bununla ilgili vakit harcamanın kendilerini de memnun etmediğini söyledi.

Sucuoğlu, “Güncel olan, sorumluları görevde olan dosyaları gündeme taşımak ve sonuçlandırmak istiyoruz ama dosyalar bir şekilde komiteye ulaştırılmıyor” eleştirisinde bulundu.

Daha sonra Sayıştay Komitesi’nin Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Temizlik İşlerine Ait İhale ve/veya Hizmet Satın Alınmasıyla ilgili denetim raporu da Genel Kurul’da ele alındı. Söz konusu raporu yine Komite Başkanı Faiz Sucuoğlu okudu.

ARIKLI

Rapor üzerinde söz alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, söz konusu raporun da yine geç kalmış 2000 yılı ile ilgili Sayıştay raporlarından biri olduğunu kaydetti.

Arıklı, rapordaki konuyla ilgili eski alışkanlıkların bugün de devam ettiğini, Kıb-Tek’te buna benzer birçokihale gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

Arıklı “2000 yılında meydana gelen konuyla ilgili Meclis ne yapacak?” sorusunu sordu.

BEROVA

UBP Milletvekili Özdemir Berova da, Sayıştay Raporu’nda Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda 2001 yılında temizlik ihalesi konusunda bir dosyanın görüşülmekte olduğunu,kendisinin de genç bir hekim olarak görev yaptığı dönemde Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde personel eksikliği nedeniyle önemli hijyen sorunu yaşandığını, dönemin hükümetinin temizlik işlerinin ihaleyle yapılması için çalışma başlattığını kaydetti..

Berova, 18 yıl geçmiş olmasına rağmen temizlik konusunda hastanelerin hizmet alımlarında dönem dönem,mevzuattan kaynaklanan sıkıntılar yaşadığını anlattı.

Berova, eğitim sisteminde de benzer sıkıntılar yaşandığını kaydederek, aynı sorunlarla ileriki dönemlerde karşılaşmamak için maliyetin altında teklif veren şirketlerin ihaleden çıkarılması gerektiğini belirtti.

Berova, 2001 yılında yapılan işlem sonucu çıkan Sayıştay raporunun güncelliğini yitirmiş gibi görünse de benzer sorunlarla bugün de karşılaşılmakta olduğunu ifade etti.

Berova’nın konuşmasının ardından Meclis Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Meclis Genel Kurulu yarın saat 10.00’da yeniden toplanacak.



