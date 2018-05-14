Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
kısa süreli şiddetli yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103262
ALTIN
183.074
DOLAR
4.3177
STERLİN
5.8633
EURO
5.1742
Karpaz’da ceset sayısı altıya ulaştı
KARPAZ’DA CESET SAYISI ALTIYA ULAŞTI
Yolun içerisine devrilerek durabildi
Son Dakika
YİNE KAZA!
Yenierenköy açıklarında iki ceset daha bulundu
İKİ CESET DAHA BULUNDU
Tümü iptal ve erken seçim
TÜMÜ İPTAL VE ERKEN SEÇİM
banner256

Meclis Genel Kurulu Toplantısında Sayıştay Komitesi’nden Gelen 2 Rapor da Ele Alındı!

Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında, TAK bütçesinin onaylanmasının ardından Sayıştay Komitesi’nden gelen iki rapor da ele alıncı.

Meclis Genel Kurulu Toplantısında Sayıştay Komitesi’nden Gelen 2 Rapor da Ele Alındı!

Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında, TAK bütçesinin onaylanmasının ardından Sayıştay Komitesi’nden gelen iki rapor da ele alıncı.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 12:16
Meclis Genel Kurulu Toplantısında Sayıştay Komitesi’nden Gelen 2 Rapor da Ele Alındı!

 Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında, TAK bütçesinin onaylanmasının ardından Sayıştay Komitesi’nden gelen iki rapor da ele alıncı.
Sayıştay Komitesi’nin, Maliye Bakanlığı, Gelir ve Vergi Dairesi Bilgisayar Uygulama Yazılım ile Bilgisayar ve Muhtelif Çevre Birimleri İhalesiyleİlgili Sayıştay Denetimiyle ilgili raporunu Komiten Başkanı Faiz Sucuoğlu okudu.
TAÇOY
İlk söz alan UBP Milletvekili Hasan Taçoy, sayıştay raporuna göre devletin zarara uğratıldığının görüldüğünü ifade etti.Taçoy, ne şema ne de uygulama olarak söz konusu yazılımla hizmet verildiğini belirtti.
TATAR
UBP Milletvekilli Ersin Tatar da söz alarak “Biz bugün 20 sene önceki olayı konuşuyoruz. Sayıştaylık önemli işler yapılıyor ama dosyalar zamanında görüşülmeli” dedi.
Tatar, gerektiğinde devletin şartname ve sözleşme hazırlanması konusunda hizmet satın alması gerektiğini belirtti.
BEROVA
UBP Milletvekili Özdemir Berova, Meclis çatısı altında sayıştay raporlarının görüşüleceği komitenin oluşturulmasının ve bunun daimi olmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.
Berova, şartname ve sözleşmelerin uzmanlar tarafında hazırlanması gerektiğini kaydederek, “Yapılacak ihalelerde bunu dikkate almalıyız” dedi.
Özdemir Berova, hükümete otomasyon konusunda adım atması için de çağrı yaptı.
ARIKLI
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Sayıştay Başkanlığı’nın eksiklikleri konusunda konuşarak, Sayıştay Başkanını da eleştirdi.
Sayıştaylığın daha etkin hale gelmesi için yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirten Arıklı, hükümet programında bununla ilgili bir ifade göremediğini söyledi.
Arıklı, ne komitenin ne de Meclis’in gecikmiş bu tür raporlarla vakit harcamasının doğru olmadığını kaydetti.
Poliste, sağlıkta ve benzer alanlarda istihdama gerek olduğunu, seçim dönemi nedeniyle yine kapı arkasından işe alımlar yapıldığını belirten Arıklı, “Biz de burada 23 yıllık raporu görüşüyoruz” dedi.
SUCUOĞLU
UBP Milletvekili ve Komite Başkanı Sucuoğlu, yasa değiştirilirse yeni durumların söz konusu olabileceğini, 1998’de olan yolsuzluk iddiasını gündeme getirme, bununla ilgili vakit harcamanın kendilerini de memnun etmediğini söyledi.
Sucuoğlu, “Güncel olan, sorumluları görevde olan dosyaları gündeme taşımak ve sonuçlandırmak istiyoruz ama dosyalar bir şekilde komiteye ulaştırılmıyor” eleştirisinde bulundu.
Daha sonra Sayıştay Komitesi’nin Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Temizlik İşlerine Ait İhale ve/veya Hizmet Satın Alınmasıyla ilgili denetim raporu da Genel Kurul’da ele alındı. Söz konusu raporu yine Komite Başkanı Faiz Sucuoğlu okudu.
ARIKLI
Rapor üzerinde söz alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, söz konusu raporun da yine geç kalmış 2000 yılı ile ilgili Sayıştay raporlarından biri olduğunu kaydetti.
Arıklı, rapordaki konuyla ilgili eski alışkanlıkların bugün de devam ettiğini, Kıb-Tek’te buna benzer birçokihale gerçekleştirildiğini ileri sürdü.
Arıklı “2000 yılında meydana gelen konuyla ilgili Meclis ne yapacak?” sorusunu sordu.
BEROVA
UBP Milletvekili Özdemir Berova da, Sayıştay Raporu’nda Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda 2001 yılında temizlik ihalesi konusunda bir dosyanın görüşülmekte olduğunu,kendisinin de genç bir hekim olarak görev yaptığı dönemde Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde personel eksikliği nedeniyle önemli hijyen sorunu yaşandığını, dönemin hükümetinin temizlik işlerinin ihaleyle yapılması için çalışma başlattığını kaydetti..
Berova, 18 yıl geçmiş olmasına rağmen temizlik konusunda hastanelerin hizmet alımlarında dönem dönem,mevzuattan kaynaklanan sıkıntılar yaşadığını anlattı.
Berova, eğitim sisteminde de benzer sıkıntılar yaşandığını kaydederek, aynı sorunlarla ileriki dönemlerde karşılaşmamak için maliyetin altında teklif veren şirketlerin ihaleden çıkarılması gerektiğini belirtti.
Berova, 2001 yılında yapılan işlem sonucu çıkan Sayıştay raporunun güncelliğini yitirmiş gibi görünse de benzer sorunlarla bugün de karşılaşılmakta olduğunu ifade etti.
Berova’nın konuşmasının ardından Meclis Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı.
Meclis Genel Kurulu yarın saat 10.00’da yeniden toplanacak.

 

Son Güncelleme: 14.05.2018 15:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlar Kurulu Toplandı!
Bakanlar Kurulu Toplandı!
Benli:“Gönyeli Gelişmiş Belediyelerle Kıyaslanabilecek Noktaya Yaklaştı“
Benli:“Gönyeli Gelişmiş Belediyelerle Kıyaslanabilecek Noktaya Yaklaştı“
Girne Belediyesi TSM Topluluğu “Neşeli Şarkılar Konseri” Düzenliyor...
Girne Belediyesi TSM Topluluğu “Neşeli Şarkılar Konseri” Düzenliyor...
Ltb Hamitköy’de Bazı Sokakları Kanalizasyona Bağlıyor
Ltb Hamitköy’de Bazı Sokakları Kanalizasyona Bağlıyor
Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar Yıldızlar Atletizm Yarışlarında Şampiyon Olan Takımları Kabul Etti
Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar Yıldızlar Atletizm Yarışlarında Şampiyon Olan Takımları Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı: “yurdundan Edilmiş Çaresiz İnsanların Akdeniz’de Can Vermeleri İçimizi Acıtıyor”
Cumhurbaşkanı Akıncı: “yurdundan Edilmiş Çaresiz İnsanların Akdeniz’de Can Vermeleri İçimizi Acıtıyor”
Zeytin Karikatürleri Yarışması Ve Seçici Kurul Tanıtıldı
Zeytin Karikatürleri Yarışması Ve Seçici Kurul Tanıtıldı
Kktc’de Son Bir Haftada 75 Trafik Kazası Meydana Geldi, 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Kktc’de Son Bir Haftada 75 Trafik Kazası Meydana Geldi, 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Tak’ın 2018 Mali Yılı Bütçesi’ne Oy Birliği...özersay: “devletin Yayın Organı Olan Tak, Hükümetin Yayın Organı Olmayacak”
Tak’ın 2018 Mali Yılı Bütçesi’ne Oy Birliği...özersay: “devletin Yayın Organı Olan Tak, Hükümetin Yayın Organı Olmayacak”
Kavurucu sıcaklar geliyor
Kavurucu sıcaklar geliyor

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim